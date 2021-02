Kristine (29) har gjort et utradisjonelt karriereskifte

4. januar begynte Kristine Idland Anda (29) som tømmerlærling hos Veidekke. Hun oppfordrer flere til å velge utradisjonelt. Målet er at ordningen med dagpenger mens du tar fagbrev eller høyere utdanning skal få flere tilbake til skolebenken.

Kristine Idland Anda (29) har vært tømmerlærling i to måneder og stortrives med jobben. Foto: Jon Ingemundsen

Mandag 1. mars er fristen for å søke videregående opplæring.

Nav minner om muligheten for å kombinere dagpenger og utdannelse.

Kunnskapsminister Guri Melby vil ha flere valgmuligheter i videregående skole.

Klokken er sju og Anda er på plass i Ragbakken på Madla. Foran henne reiser det seg tre nye leilighetsblokker. Hun går ivrig i gang med dagens oppgave, montere innerdører i alle toppleilighetene.

– Jeg har ingen erfaring innen tømmerarbeid fra før, så alt må læres fra bunnen av. Så langt har det gått veldig fint, forteller hun.

Tall fra Nav Rogaland viser at det om lag 5800 registrerte arbeidssøkere i Rogaland oppgir at de ikke har fullført videregående utdanning. Nav håper derfor at flere gjør som Anda; går i gang med et fagbrev eller fullfører studiespesialisering.

Kristine Idland Anda (29) monterer dører i de nye leilighetene i Ragbakken. Foto: Jon Ingemundsen

– Gir meg trygghet

– En fagutdanning på CV-en gir meg en viktig trygghet når jeg skal søke jobb i fremtiden. Jeg stiller sterkere på arbeidsmarkedet. Det er en viktig motivasjon, sier Anda.

Hun er egentlig utdannet helsefagarbeider, men har jobbet på Elkjøp de siste åtte årene. Anda var klar for nye utfordringer og 4. januar begynte hun på voksenopplæringen. Målet er å bli tømrer.

– Jeg var klar for noe nytt og jeg liker å jobbe fysisk. Min bror er tømrer og jeg er oppvokst på gård. Valget var egentlig ganske enkelt.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Mange synes det er et kult valg og blir nysgjerrige på hvorfor jeg vil bli tømrer. Jeg liker å jobbe med menn og jeg liker å ha en forutsigbar arbeidshverdag. Dette er tipp topp for meg, sier Anda.

– Hva er ditt råd til andre som skal søke videregående opplæring?

– Kjenn på hva du har mest lyst til. Hopp i det og prøv. Ikke ta et valg basert på hva alle andre velger, sier Anda.

NHO-direktør Tone Grindland ber flere benytte muligheten til å kombinere dagpenger og utdannelse. Foto: Anders Minge

Kombiner dagpenger og skole

Aftenbladet har den siste tiden skrevet en rekke saker om unge og arbeidsledige. 25.000 flere under 30 år er ledige i dag enn for ett år siden. Samtidig har korona sendt nærmere 100.000 nye nordmenn ut i ledighet. Det betyr at kampen om jobbene er knallhard.

Koronakrisen og høy ledighet har fått regjeringen til å endre reglene slik at ledige kan ta utdannelse uten å miste retten til dagpenger. Ordningen gjelder frem til 1. juli, men regjeringen jobber for at ordningen skal bli permanent.

Tilbudet gjelder for dem som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, enten du er ung eller godt voksen, arbeidsledig, permittert eller i jobb.

Men så langt har kun 4 prosent benyttet seg av tilbudet, viser tall fra Nav. På landsbasis er det bare drøyt 3 prosent.

– Benytt muligheten

NHO-direktør Tone Grindland skulle virkelig ønsket at tallene var langt høyere.

– Dette tilbudet kan være gull verdt for å trygge arbeidsplassen for folk, eller for å gi muligheten til en nødvendig omstilling. Vi vet at sjansene for varig utenforskap øker ved langvarig passivitet. Derfor er det så viktig å oppmuntre permitterte til aktivitet, sier Grindland.

Tilbudet er særlig tilrettelagt for unge som ikke har fullført utdannelse tidligere.

– Jeg vil virkelig oppfordre flere til å benytte denne muligheten. Det fleste permitterte skal tilbake i samme jobb. Men det gjelder dessverre ikke alle. Og uansett, kan det vært svært smart å bruke tiden med dagpenger til å skaffe seg mer kompetanse, fortsetter NHO-direktøren.

Merethe Prytz Haftorsen, fylkesdirektør i Nav Rogaland minner at det er tøff kamp om jobbene.

– Vi vet at kravene i fremtidens arbeidsmarked vil være enda tøffere, og det vil stilles enda strengere krav til formell kompetanse. På andre siden av koronakrisen vil det melde seg et stort behov for arbeidskraft, og da er det viktig med ny og oppdatert kompetanse, slik at man kan være kvalifisert for mulighetene som kommer, sier Haftorsen.

Kunnskapsminister Guri Melby forbereder seg på å gjennomføre en fullføringsreform med mål om at 9 av 10 fullfører videregående skole. Foto: Terje Bendiksby

Guri Melby: – Tøffere for dem som mangler videregående

Kunnskapsminister Guri Melby har to klare oppfordringer til alle som vurderer å søke videregående utdanning innen fristen 1. mars.

– Skaff deg en utdanning enten du er 16 eller du er 24. Denne pandemien har vist seg å være ekstra tøff for dem som mangler videregående utdanning. Det er de som oftest havner utenfor arbeidsmarkedet når det blir hard kamp om jobbene, sier hun til Aftenbladet.

Melby er glad for at stadig flere søker seg til yrkesfag og håper trenden fortsetter.

– Noen kan kanskje bli skremt av at enkelte bransjer sliter under korona, men det er viktig å tenke at dette er forbigående. I mange bransjer er du garantert jobb dersom du velger yrkesfag, legger hun til.

87, 5 prosent av alle som starter på studiespesialisering fullfører videregående skole, men kun 67,5 prosent på yrkesfag klarer å fullføre. Det bekymrer Melby.

– Tallet har heldigvis økt med sju prosent de siste årene, men dette er ikke godt nok når det fortsatt er slik at en av tre ikke fullfører yrkesfag. Dette er folk vi virkelig trenger i arbeidslivet.

– Hvordan vil du legge til rette for å få flere gjennom videregående skole?

– Noe av det viktigste blir å skaffe flere læreplasser. Antallet har økt, men vi trenger enda flere. Alternative med opplæring i skole for dem uten læreplass er ikke god nok. To år på en læreplass blir erstattet med ett år på skolebenken. Det er ikke godt nok. Vi har innført noe som heter fagbrev i skole for dem som ikke får læreplass. Dette er et lengre løp og mer faglig.

Statsråden legger snart frem en fullføringsreform – målet er at 9 av 10 skal fullføre innen 2030.

– Videregående skole må bli mer tilpasset den enkelte elev. Det kan ikke være slik at alle må igjennom de samme fagene. Elevene må få mer valgfrihet når det gjelder fag.

– Og det er viktig å vite at du ikke lukker noen dører ved å velge yrkesfag – du kan få studiekompetanse likevel hvis du skulle se etter hvert at du vil studere videre.

Kristine Idland Anda og kollega Jan Eivind Tørnes i Veidekke. Foto: Jon Ingemundsen

Veidekke etterlyser flere kvinner

Kristine Idland Anda er av få kvinner hos Veidekke, som er Norges største entreprenør med nærmere 4500 ansatte.

– Kvinneandelen vår er dessverre sørlige lav. Kun 216 av våre 1500 ingeniører er kvinner, mens vi kun har 50 kvinnelige fagarbeidere. Noe som tilsvarer 2 prosent, forteller distriktsleder Frode Friestad i Veidekke Bygg Stavanger.

Kanskje ikke så rart når kun 6 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk har vært jenter de siste årene.

– Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med. For skal vi rekruttere motiverte og dyktige lærlinger må vi få med både jenter og gutter. Det er ingen grunn til at det bare er gutta som skal være med og bygge landet, sier Fuskeland.