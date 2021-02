På jakt etter lesestoff? Her er Aftenbladets anbefalinger

Aftenbladet har håndplukket tre saker du kan lese.

– Hvorfor er ikke hun på jobb? innbiller jeg meg at mange tenker. Så kommer den dårlig samvittigheten igjen. Foto: Anders Minge

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vil bidra, men makter ikke

– Arbeidsdagene er blitt kortere, kveld- og helgejobbing er kuttet ut. Lederne har tilpasset mye, sier Ine Hortman. Foto: Anders Minge

Ine Hortman er én av dem. Hvorfor sliter så mange kvinner som henne med å komme tilbake i arbeidslivet? Nå skal forskere finne svaret.

Hun har gruet seg til å fortelle, men synes folk skal vite. En tankevandring fem år tilbake i tid vekker minner hun helst ikke vil ha, om et sjokk som tok år å komme over. Ine Hortman er i en ny og bedre fase av livet nå.

30-årsdagen var akkurat feiret. Hortman og samboeren hadde flyttet inn i nytt hus på Randaberg. Datteren Mathilde var ett år.

Kulen i brystet er lett å kjenne.

Fastlegen tror først byllen er en ufarlig kjertel, for såpass unge kvinner blir sjelden rammet av brystkreft. Hun blir likevel tatt på alvor og sendes til grundigere undersøkelser. Uken før hun sjekkes, merker hun ny kul, denne gang i armhulen.

Frykten brer seg. Kan hun ha brystkreft likevel?

Fortsatt var tilbakemeldingen at hun mest sannsynlig var frisk.

Les hele saken: Vil bidra, men makter ikke

Svigerfar Bjørn Maaseide bladde opp 5 millioner kroner, reddet Petter Smedvig Hagland fra konkurs

Bjørn Maaseide blar opp 5 millioner for å redde svigersønnen Petter Smedvig Hagland fra konkurs. – Petter skylder ikke meg noe som helst, men jeg forventer en form for adferdsendring. Foto: Pål Christensen

En preget og rørt Bjørn Maaseide klarte ikke å holde tårene tilbake da han fortalte hvordan de på dramatisk vis har klart å redde svigersønnen Petter Smedvig Hagland fra konkurs.

– Det var en tidlig morgen rundt 20. mai at datteren min Kristina ringte. Hun var på gråten og veldig bekymret. «Jeg tror du må ta en prat med Petter», sa hun. Jeg fikk helt sjokk, sier Bjørn Maaseide, mens han blir blank i øynene.

Vi sitter i den ærverdige villaen til Maaseide-familien på Eiganes. Stuen er allerede vakkert pyntet til jul.

– Det er egentlig en ganske syk historie. Huff, det er ikke lett dette her. Jeg går og henter brus til dere.

Den tidligere sandvolley-stjernen og den kjente finansmannen Bjørn Maaseide trenger en time-out.

– Men dette er jo egentlig en gledens dag!

Les hele saken: Petter Smedvig Hagland reddet fra konkurs: Svigerfar Bjørn Maaseide blar opp 5 millioner

Barna hennes mister retten til stipend og skattefradrag på grunn av valget hun tok for 15 år siden

Johanna Normann Ravnås gjorde et valg i 2005 som får konsekvenser for barna hennes mange år seinere. Foto: Jarle Aasland

Et valg Sandnes-kvinnen gjorde i 2005 gjør det umulig for barna hennes å få stipend i Lånekassen. Og nye skatteregler for BSU-sparing fører til en ny økonomisk byrde for døtrene, også det på grunn av hennes valg for 15 år siden.

Les hele saken: Barna hennes mister retten til stipend og skattefradrag på grunn av valget hun tok for 15 år siden