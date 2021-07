Hele historien om Hanatrappene

Hvem kom på å lage trapper i fjellsida på Hana? Var det tyskerne? Hva var i så fall hensikten? Og er det Nord-Europas lengste sammenhengende betongtrapp i natur. Verdens? Eller ingen av delene?

Bjørg Marit Undheim vokste opp med en far som brant for idrett. Og som så muligheter istedenfor hindringer. Slik ble Hanatrappene til. Fredrik Refvem

– Det var faren min som hadde ideen om å lage trapper opp fra skolen her på Hana, sier Bjørg Marit Undheim. Hun har med seg noen papirer til møtet vårt og tar fram et lite svart hvitt fotografi som viser to menn med hatt. Den ene gir den andre blomster og rundt dem står små og store høytidelig i regnet.

Aftenbladet har omtalt Hanatrappene flere ganger i årenes løp, men det kan se ut som om vi har dratt med oss noen upresise opplysninger. I 1997 vedtok kommunestyret i Sandnes at Hanatrappene skulle defineres som skolevei med de forpliktelsene dette ville innebære av vedlikehold og belysning. I en leddsetning skriver Aftenbladet, «som ble bygd av tyskerne under krigen». Vi kunne også opplyse at den i alt hadde 292 trinn.