Fikk mobilbot etter å ha hatt lappen i en halvtime

I forrige uke observerte politiet at en ung sjåfør i Stavanger gjentatte ganger flyttet blikket fra trafikken og ned. Da mistenkte ble stoppet viste det seg at han hadde byttet sang på en spilleliste på telefonen, melder politiets nettpatrulje på Facebook.

– Den unge mannen hadde da fått førerkortet for første gang en snau halvtime tidligere. Det betyr at han er inne i en to år lang prøveperiode, og får med det registrert dobbelt så mange prikker som andre. Sangbyttet resulterte i seks prikker og et forelegg på 5000 kroner.

Mannen holdt fartsgrensen i en 40-sone da han ble stoppet. Selv ved så lav fart flytter bilen seg 11 meter i løpet av ett sekund.

– Noen sekunders uoppmerksomhet kan med andre ord få svært alvorlige konsekvenser. Dersom ulykken skjer, hjelper det lite at du bare ville bytte sang, minner politiet om.

Skal du spille av en sang eller andre lydfiler fra telefonen din må den være koblet til et håndfri-system, der du kan styre den via knapper på rattet eller er festet i holder ved dashbordet.

