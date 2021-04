Lars Hetland er død

Minneord: Lars Hetland døde fredelig 23. mars etter lang tids sykdom. Med det er en raus, snill, sosial, kunnskapsrik og talentfull person gått bort.

Lars ble født 30. januar 1942 i Sandnes. Han vokste opp sammen med sin tvillingbror Geir og yngre bror Ole. Lars giftet seg med Valborg i 1967 og de fikk to sønner; Trond Ole og Jørn. Valborg og Lars bygget hus i Åsta Kongsmorsgate på Madla. Med unntak av det siste året på Tasta sykehjem, var dette Lars sitt hjem helt frem til i dag.

Lars var i ungdommen en aktiv friidrettsutøver og hadde blant annet kretsrekord på 60 meter som ble stående i flere år. Interessen for løping beholdt Lars også senere i livet.

Etter artium fra Bryne Landsgymnas begynte han å studere til tannlege i Freiburg, Tyskland i 1962. Den kliniske delen av tannlegeutdanning gjorde han ved Universitetet i Bergen, og han var ferdig utdannet i 1969.

Han startet privatpraksis på Hinna i 1971. I 1978 flyttet han klinikken til Hinnasvingene 50, hvor klinikken fremdeles eksisterer. I 1978 var han ferdig med spesialistutdanningen innen fagfeltet periodonti. Lars jobbet også i perioder som instruktørtannlege og foreleser i praksisadministrasjon og ergonomi ved Universitet i Bergen. Han har flere publikasjoner i fagjournaler og drev også redaksjonelt arbeid for Munksgaard forlag på 1980-tallet. Lars hadde også flere verv i Norsk Periodontistforening og i Rogaland Tannlegeforening.

Lars spilte en sentral rolle i samarbeidet mellom Universitetet i Lisboa og Universitetet i Bergen i forbindelse med initiering av tannlegeutdanningen ved Universitet i Lisboa i perioden 1977-1980. Han fikk i denne perioden mange gode venner i Lisboa og et helt spesielt forhold til Portugal. Valborg og Lars reiste regelmessig til Lisboa/Cascais-området. Lars jobbet også i perioder i klinikken til sin gode venn og kollega Cesar Almeida i Lisboa frem til slutten av 1980-tallet.

Lars var helt siden ungdommen interessert i musikk. Han var en dyktig jazzpianist og var en aktiv og sentral person i jazzmiljøet i Stavanger fra 1960 tallet og frem til han ble syk i 2006. Han var blant annet en av initiativtakerne til «Jazz i timeglass»-arrangementene på 90-tallet.

Han hadde siden barndommen stor interesse for friluftsliv og fjellturer. Han og Valborg bygde hytte i Kjerringstøldalen i Sirdal på begynnelsen av 1980-tallet, og de tilbrakte så mye tid som mulig der.

Lars ble rammet av hjerneslag i juni 2006. Brått ble livet hans endret, men Lars var pragmatisk i forhold til situasjonen. Han forsto raskt at han aldri kunne jobbe som tannlege mer eller spille piano som tidligere. Likevel viste han aldri at han var deprimert over dette. Tvert imot, han trente seg opp til å nå et funksjonsnivå som gjorde at han fremdeles kunne ha et rikt og meningsfullt liv. De lange skiturene var ikke mulig, men det sosiale samværet med gode hyttenaboer var fremdeles der.

Lars reiste mye både i inn- og utland etter han ble syk. Over flere år dro han årlig til New York for å gå på jazzklubber og til Lisboa for å pleie kontakten med gamle kjente. Lars beholdt interessen for sitt fag, og deltok på flere kurs og kongresser også etter han ble syk.

Lars fikk to barnebarn som han var veldig glad i. Familien var det viktigste for ham. Han viste dette igjennom å være omsorgsfull, inkluderende og ha et stort hjerterom for alle i familien.

For et par år siden ble hans tilstand betydelig forverret, særlig det siste året. Lars sovnet stille inn natt til 23. mars. Han etterlater seg sin kone Valborg, sine to sønner Trond Ole og Jørn, to svigerdøtre og to barnebarn. Lars vil bli dypt savnet. Vi lyser fred over Lars sitt minne.

