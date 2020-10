4 nye covid-19 tilfeller i Eigersund

Eigersund er nå oppe i 41 tilfeller. Noe som plasserer kommunen som en av de hardest rammede i Rogaland med sine 15 000 innbyggere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Det meldes stadig om nye covid-19 tilfeller i Eigersund. Det som kjennetegner neste alle, er at de er knyttet til utenlandske arbeidere som jobber på Aker Solutions. Stort sett dreier det seg om polakker. De jobber i såkalt rotasjon med to uker på og to uker av. Smitten tar de med seg fra hjemlandet når de vender tilbake etter friukene. I helga meldte Aftenbladet om to smittede arbeidere på Aker Solutions som tok taxi og tog for å komme seg til arbeidsstedet i Egersund.

Kommunikasjonssjef Leif Broch i Eigersund kommune forsikrer at situasjonen er udramatisk og at alt er under kontroll.

– Dette er personer som på grunn av sitt arbeid kommer fra det som kalles rødt land. Tre av tilfellene har sammenheng med tidligere tilfeller av nærkontakt og var allerede i karantene. Det er ikke oppdaget lokal spredning, forsikrer Broch.