Kommuneoverlegene på Jæren: - Bruk munnbind på offentlig transport

Kommunene på Jæren innfører ikke lokale regler, slik kommunene på Nord-Jæren har gjort, men kommuneoverlegene i Gjesdal, Klepp, Time og Hå ber nå jærbuen bruke munnbind dersom de tar tog eller buss.

Smittetrykket i kommunene sør på Jæren er ikke like stort som det vi opplever i storbyområdet. Foto: Geir Sveen

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

- Slik situasjonen er nå anbefaler vi å bruka munnbind på offentlig transport, og ved reiser med taxi. Dette er spesielt viktig i situasjoner der ein ikke klarer å holda en meter avstand til andre, for eksempel slik det kan være i rushtida, sier kommuneoverlege i Hå, Gerd Signy Omland..

Denne anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Anbefalinga om å bruka munnbind gjelder heller ikke for

ungdomsskoleelevar som har skoleskyss til/frå skolen. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendigheter bruke munnbind.

Anbefalingen gjelder fra 10. november.

Kommunene på Nord-Jæren innførte mandag inngripende lokale regler for å få ned smittetrykket i storbyområdet. For kommunene på Jæren er det ikke aktuelt å lovfeste nye regler slik situasjonen er nå, men kommuneoverlegene I Hå, Time, Gjesdal og Klepp går nå likevel ut med en oppfordring:

Hold deg mest mulig hjemme

Begrens antall nærkontakter

Bruk munnbind på offentlig transport



- Om vi klarer å holde nede smittetallet her på Jæren, slipper vi å sette inn lokale påbud, sier kommuneoverlege i Time, Øystein Øgaard.

Roman Benz, kommuneoverlege i Klepp, forsikrer om at de har god dialog med de andre kommunene i Rogaland som har innført lokale regler.

Samanlignet med Nord-Jæren er det ikke like mye smitte i kommunene lenger sør på Jæren.

- Smittetrykket i Time, Klepp, Hå og Gjesdal er lavere enn det vi i dag ser i byene på Nord-Jæren, og det er derfor ikke det samme behovet for lokale påbud. I tiden framover er det viktig at alle har fokus på smittevern, og at vi sammen gjør det vi kan for å begrense smitten, sier kommuneoverlege i Gjesdal, Hans Petter Torvik.