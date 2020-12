Lastebilsjåfør fikk kjøreforbud etter å ha kjørt med dette dekket

En lastebilsjåfør fikk kjøreforbud etter å ha blitt stanset i kontroll med dette dekket.

Foto: Statens vegvesen

Publisert: Nå nettopp

– Sjåføren var klar over at dekket var ødelagt. Dekket var på bilens siste aksel, som kunne oppheves opp fra bakken. Men – ett av dekkene foran på bilen var i omtrent like dårlig stand, og sjåføren fikk derfor kjøreforbud, sier Pawel Grusza, overingeniør og kontrolleder i Statens vegvesen.

Mangelen ble oppdaget under en tungbilkontroll som ble gjennomført onsdag formiddag på E39 ved Krossmoen. Foruten vinterutrustning ble kjøretøyenes tekniske tilstand, vekt og last sjekket.

I tillegg til sjåføren med de dårlige dekkene, fikk tre sjåfører kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring. De fikk alle pålegg om å sikre lasten på forskriftsmessig og forsvarlig måte før de fikk kjøre videre. I tillegg fikk en jordmasse-transport bruksforbud på grunn av mye avrenning fra lasten.

Vinterutrustning-kontrollen viste ellers at alle kjøretøy som var inne til kontroll hadde med riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk. En traktor med tilhenger fikk gebyr på grunn av at mønsterdybde på tilhengerens dekk var under lovlig minimum.

I Forskrift for bruk av kjøretøy heter det at «Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger og tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm»

Om vinteren kreves det mer: Fra og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag må mønsterdybden være minst 3 millimeter. Hvis bilen har en totalvekt på 3500 kg, skal dekkene ha mønsterdybde på minst 5 millimeter.