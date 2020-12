Los Tacos-dramaet: Skytevåpen funnet nedgravd i blomsterbed

Politiets kriminalteknikere var i arbeid inne i restauranten Los Tacos fredag kveld. Foto: Pål Christensen

Ingen av de to mennene som er siktet for drapsforsøk erkjenner straffskyld, etter at en bartender ble skutt i halsen i restauranten Los Tacos torsdag kveld. Midt på dagen fredag fant politiet et skytevåpen nedgravd i et blomsterbed, og mener dette ble brukt på Los Tacos.

