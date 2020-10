Først solgte Sandnes kommune eiendommen – med naust. Nå hevder kommunen at naustet er ulovlig

Sven P. Vik har søkt om å rive dette naustet og bygge nytt, for å huse båten hans. – Jeg ber ikke om å bygge et stort naust med oppholdsrom og slike ting, kun et naust til båten min, sier Vik. Foto: Kristian Jacobsen

I 2014 betalte Sven P. Vik 400.000 kroner for en liten sjøtomt med naust på Gramstad. Nå hevder Sandnes kommune at naustet er ulovlig, til tross for at kommunen selv solgte eiendommen – med naust – tidligere samme år.