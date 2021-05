Høie: – Vi har stått i pandemien sammen, og vi skal ut av pandemien sammen. Ingen skal bli stående igjen alene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innrømmer at ikke helsetilbudet for barn og unge har vært godt nok. Gorm Kallestad

– Vi må sørge for at ingen blir stående igjen med varige sår etter koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), som er tydelig på at det psykiske helsetilbudet til barn og unge landet over må styrkes, særlig i kommunene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp