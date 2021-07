Erna Solberg tar et oppgjør med MDG

Statsminister Erna Solberg (H) tar et politisk kraftoppgjør med Miljøpartiet De Grønne. Årsaken er at hun mener partiet utfordrer samholdet mellom by og land.

Statsminister Erna Solberg (H) tar et politisk oppgjør med MDG. Foto: Hanna Johre / NTB

Fungerende partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne svarer på kritikken, og mener at Norge trenger et sterkt MDG Foto: Terje Pedersen / NTB

– De gyver løs på det som er så viktig for sammenbindingen av den økonomiske utviklingen i Norge; transportsektoren, sier Solberg til VG.

Statsministeren mener de går i feil retning fordi de ønsker å kutte planlagte motorveiutbygginger.

– Det blir ikke bedre miljø av at folk bruker lengre tid på å kjøre eller stå i kø, mener hun.

Ifølge statsministeren er ikke Norge bygget slik at vi kan klare oss uten bilen.

– Hovedutfordringen med MDG er at selv på det området som gjør at folk primært stemmer på dem, klima- og miljøutfordringene, så er svarene deres av en slik art at de ikke kommer til å løse klima- og miljøproblemene, sier hun til avisa.

Fungerende partileder Arild Hermstad i MDG svarer slik på kritikken:

– Erna Solberg har gjort det svindyrt og treigt å ta buss og tog i dette landet. Vi vil heller ta oss råd til et skikkelig togtilbud i dette landet, så kan varene fraktes på skinner og til sjøs, sier han til VG

Han sier at næringslivet først og fremst etterspør trygge framkomstmidler, ikke nye motorveier.