Stavanger kommune avviser ikke portforbud

Flertallet i Stavanger vil ikke stenge døren for portforbud. – Tilsynelatende blir det tatt for lett på hvilke langsiktige konsekvenser portforbud kan ha, mener Venstres Jan Erik Søndeland. Fredrik Refvem

Flertallet i kommunestyret i Stavanger stemte mandag kveld for at de «ikke helt vil avvise at det kan bli aktuelt med portforbud i ekstreme situasjoner.»

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden