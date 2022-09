Politiet advarer mot denne e-posten: – Forsøk på svindel

Politiet sender ikke sensitiv info på e-post, står det i store bokstaver på Politiets nettpatrulje Sør-Vest sin Facebook-side.

Denne e-posten advarer Politiets nettpatrulje Sør-Vest mot.

– De siste dagene har vi fått mange henvendelser fra folk som har mottatt slike henvendelser, skriver politiet på Facebook.

Avsenderen av e-posten er angivelig tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård fra Guisanplatz 1ACH-3003 Bern, som er i Sveits. Aftenbladet har tidligere skrevet om slike falske e-posten, da var avsender politidirektør Benedicte Bjørnland.

I e-posten skriver avsender at du kontaktes på grunn av et databeslag, og vil informere deg om at du er «gjenstand for flere rettslige prosesser i kraft».

«Vi tar rettslige skritt mot deg kort tid etter et databeslag av cyberinfiltrasjon for: barnepornografi, pedofili, nettpornografi og ekshibisjonisme» står det i fet type i e-posten.

Til slutt blir du bedt om å gjøre deg hørt på e-post, ved å skrive begrunnelsene dine slik at de blir undersøkt og kontrollert for å vurdere sanksjonene, dette innen en streng frist på 48 timer. Så vil det sendes en rapport til domstolen i din region for opprettelse av arrestordre som resulterer i umiddelbar arrestasjon nært ditt hjem.

Så blir man plassert i «National Sex Offender Registry».

Politiet skriver at denne e-posten er svindel, og at de ikke sender sensitiv informasjon på e-post.

Utenom den kronglete norsken i e-posten, kan man også bemerke seg at adressen den er sendt fra er n.Politi@govt.no, når politiet bruker domenet politiet.no.

Politiets tips

Politiet kommer med flere tips for å avdekke falske henvendelser:

Ønsker avsender at du skal gjøre noe?

Ber vedkommende om brukernavn, passord, kredittkortopplysninger eller annet?

Preges henvendelsen av at noe haster, at noe galt kan skje om du ikke gjør noe – eller en form for gevinst eller fordel for deg?

Forventet du denne henvendelsen, eller kom den «ut av det blå»?

Kontroller avsenderadresse og lenker: Hvis de er ukjente eller spesielle, så kan det være en mistenkelig henvendelse. Men vær obs: Det er enkelt å forfalske. At avsenderadressen fremstår reell er ikke nødvendigvis et tegn på at henvendelsen er ekte. Politiet bruker domenet politiet.no!