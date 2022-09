Ståle Melvær er død

Ståle Melvær.

Minneord: Ordene i overskriften er ikke til å tro. Et mer livsbejaende og intenst levende menneske enn Ståle kjenner vi ikke.

Han samlet på venner, han spanderte uhemmet på oss alle sammen): overdådige sammenkomster, alltid tid til å lytte, kloke råd, filosofering, en fantastisk kollega, og venn.

Det er bare timer siden vi fikk vite av hans kjære Kristin at han døde kl.9.00, i dag, søndag, 4.9.22. Han ville fylt 74 år 18. oktober.

Veldig mange vil savne Ståle. Han var så inderlig til stede for oss. Desto mer følbart kjennes fraværet. Vi som signerer dette representerer bare ett av miljøene han betydde så mye for: «The Bunch» var Ståles benevnelse av oss; vi som gikk kunst- og designfag ved Søylands tegneskole fra 1970-73. I sin tid en legendarisk utdannelse, med mengder av søkere fra hele Norge, og et nåløye på kun 10 plasser.

Ståle var en glimrende tegner, og han var i full gang med å ta opp igjen denne lidenskapen etter en lang karriere i næringslivet. Hvert eneste år siden vi gikk på skole sammen har vi hatt faste samlinger minst én langhelg. 50-års jubileum feiret vi for mer enn 2 år siden. Vi ble mer enn en skoleklasse; – vi ble personlige venner. Vi delte alt fra det vidunderligste vas til det dypeste alvor gjennom alle disse årene.

Et ordtak sier: «Når livet gjør det nødvendig, må du ha forstand til å gjøre venner til familie». Vi ble familie. Og vi som er igjen i «The Bunch» har mistet et familiemedlem. Takk, gode Ståle, for alt du var for oss. Du blir aldri borte. Din personlighet, dine holdninger, din klokskap og ditt humør lar seg ikke slette ut. Hos oss vil du alltid ha din plass øverst ved bordet, om det er aldri så rundt.

Kjell Vidar Andersen, Petter Dimmen, Tor Moseid, Ingvar Moi, Knut M. Nesse, Svein Skarbøvik, Ola Steen, Per Sviland, Harald Sørensen, Peter Vosgraff.