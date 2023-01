Hogsten i gang i vern­skog på jær­kysten: – Natur­lig at det kommer reaksjoner

Grete Friestad (32) får trøst av venninnen Miriam Dybing Taksdal (32).

Den nye eieren får fjerne over halvparten av trærne på grunn av skade og sykdom. Turgåere frykter at det betyr slutten for Vigreskogen.

Klaus Gustafsson Journalist

– Jeg går tur her flere ganger i uken. Det har jeg gjort i tolv år. Denne skogen er ekstremt viktig for miljøet og alle som bor på Nærbø.

Det er tirsdag formiddag, og Grete Friestad (32) har vært på tur med hunden Vera (2).

Nå står hun på parkeringsplassen og kikker innover i Vigreskogen. På hogstmaskinen som har begynt å felle trær.