Alvorlig vikarmangel i skolen: Ber pensjonister og studenter melde seg

Stavangerskolen trenger trygge voksne til kortere vikariater i skole, barnehage og SFO.

– Det er alvorlig mangel på vikarer i skole, SFO og barnehage. Får vi ikke tak i flere hender og hoder, kan resultatet bli at enkelte skoler og barnehager må stenge og barna sendes hjem, sier skolesjef Jørn Pedersen.

Stavanger kommune ber nå studenter, pensjonister og andre som har mulighet til å ta på seg kortere vikariater i perioden januar til april, om å melde seg.

Det opplyser Tove Sæther Hagland, kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune.

Tre årsaker: Korona, influensa og RS-virus

Årsaken til utlysningen er økning i koronasmitte, kombinert med både influensa- og RS-virus.

Kombinasjonen av disse tre førte til at skolesjefen i midten av november i år gikk ut og varslet at enkelte skoler kanskje måtte stenge. Da var et høyt antall av de ansatte enten syke selv eller hjemme med syke barn, og vikarmarkedet var tømt.

– Til nå har skolene og barnehagene klart seg ved å omrokere sine ansatte. Det har fungert en stund, men det vil ikke fungere i lengden. De ansatte er slitne, og smitten øker fortsatt. Behovet for vikarer vil vare en god stund, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Utlysningen går til voksne som har tid til overs og er glade i barn, til midlertidige vikariater i skole og barnehage.

– Vi trenger først og fremst voksne som kan passe på barna. Vi søker ikke spesifikt etter folk med pedagogisk utdannelse, men de som har det, er selvsagt ekstra velkomne til å søke, sier Stenseth.

Skolene ansetter

Ordningen fungerer slik at skolene og barnehagene melder inn sine behov for vikarer for en bestemt periode (for eksempel tre vikarer i perioden januar til mars).

Når kommunen mottar søkere, vil de bli fordelt ut på de forskjellige skolene og barnehagene.

Den enkelte virksomheten foretar selv intervjuer og sluttfører selve ansettelsen.

Ifølge Stavanger kommune er det størst bemanningskrise i barneskolen og i barnehagene, men noen ungdomsskoler kan også ha behov for ekstra vikarer.

– Vikarer uten pedagogisk bakgrunn vil for eksempel ikke bli satt til å lede en skoleklasse alene. Her er det snakk om å ha nok voksne ute i skolegården eller i barnehagen, i SFO, i gymsalen og i klasserommet for å hjelpe de fast ansatte. Har vi ikke nok voksne er alternativet å stenge, sier Pedersen.