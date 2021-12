18 pensjonister smittet i Syden, én av dem var Reidar (78) fra Stavanger

Reidar Mortensen (78) testet positivt for korona og ble sporenstreks lagt inn på sykehus i Spania – uten at han følte seg syk. Nå kritiserer han turoperatøren for minimal kontroll og oppfølging mens han var syk og isolert.

