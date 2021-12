Tar maten i egne hender etter julebordavlysning

Julebordet til Morten er et av mange avlyste etter gårsdagens pressekonferanse. I dag tar han maten i egne hender: Femti middager skal deles ut til de som trenger det.

Morten Folkvord og kjøkkensjef Wei Jie Wang har pakket klar julebordmaten for utkjøring til de som trenger det.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Varebilen til Morten Folkvord er stappfull.

– Ribbe, julepølse, surkål, saus, poteter og riskrem. Den sprø svoren forsvinner nok etter hvert, men det lukter fantastisk i bilen uansett, sier han til Aftenbladet.

Håpet om julebordet sammen med kollegaene i husleverandøren Fiskarhedenvillan levde lenge. Men da det ble avlyst, slo han nummeret til hotellet de egentlig skulle feiret på.

– Jeg tenkte: Hotell og serveringsbransjen lider her. La oss snakke med de og snu på situasjonen. Istedenfor å avvikle julebordet helt, så kan vi vel dele ut maten?, tenkte han.

La oss få maten i porsjonspakker og gi dem til de som trenger den.

Og hotellet tente i bånn, i Folkvords egne ord. Clarion Hotel i Olavskleivå stiller med innpakning, bestikk og resirkulerbare beger.

Kjøkkensjef Wei Jie Wang ble glad for telefonen.

– Det er alltid en god idé at maten går til noe annet enn fryseboksen. Vi gir allerede masse mat til blant annet Kirkens Bymisjon, og tar imot initiativ som dette med åpne armer, sier Wang til Aftenbladet.

Han har vært kjøkkensjef i rundt to måneder på Clarion Hotel, før hotellet ble rammet av en ny runde tiltak og innstramminger. Nå kommer kanselleringene, sier Wang.

– Det er selvfølgelig utrolig trist. Nå må vi planlegge på nytt med tanke på bemanningen. Vi skal gjøre alt vi kan for å ikke permittere folk, sørge for at vi har god bemanning og alt klart til neste år. Så håper vi bare det blir bra igjen, avslutter han.

50 middager igjen, inntil videre

Aftenbladet snakker med Morten på vei ut til dagens andre hus. Flere familier har tatt kontakt etter at Facebook-innlegget hans ble spredt rundt om.

Den som ber, skal få. Til det er tomt, i det minste.

– Hvor mye mat har du?

– Jeg er litt usikker. Vi skulle være rundt 60 stykker på julebordet. Etter et par kjøreturer nå, så har jeg omtrent 50 middager og desserter igjen, sier Folkvord.

Han har en klar oppfordring i årets juletid: Medmenneskelighet og tanker til de som trenger det.

– Samtidig gjør mange bransjer i Norge det bra. Jeg håper andre finner muligheten til å gjøre det samme. Det er positivt for både serveringsbransjen og de som har det trangt i julen, sier Folkvord.

– Jeg vet at det er mange trengende, samtidig vet jeg at mange ikke ønsker å innrømme at de trenger det, fortsetter han og presiserer at han tar taushetsplikten på alvor.

Et lite juleønske holder han midlertidig for seg selv.

– Jeg satser på at det er én som ikke har lyst på moltekrem, så kan jeg stjele en for meg selv. Den er utrolig god ut, sier han og ler.

– Hvordan ser dagen din ut videre nå da?

– Nei, nå står jeg utenfor en familie her, så jeg må egentlig gå. Ring meg hvis du lurer på noe!