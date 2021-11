Murhusene på Midjord skal selges

Formannskapet gikk torsdag inn for at de kommunale murhusene på Midjord skal selges. Trehusene skal foreløpig ikke røres.

Stavanger kommune eier fire murhus med flere boenheter på Midjord. Disse skal klargjøres for salg og erstattes av kommunale boliger i andre kommunedeler.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Alle partiene utenom Venstre vil selge de fire murhusene på Midjord. Stavanger kommune eier 17 boliger som inneholder 58 boenheter for 90 beboere til sammen.

Vil pusse opp

– Midjord er et fint område, det kan minne litt om Tøyen eller Ullevål Hageby. Det er lange køer for å få plass i kommunale boliger, og det er viktig for oss at vi øker det totale antallet kommunale boliger. Derfor bør husene på Midjord pusses opp, og kommunen bør i tillegg skaffer flere boliger spredt rundt i kommunen, sa Mette Vabø (V) under behandlingen i Stavanger formannskap torsdag.

– Her er det tydelige skillelinjer mellom Venstre og flertallet. Vi vil spre boligene rundt, men stemmer det at Venstres løsning er at boligene ser finere ut i et område med veldig mange boliger, spurte Øyvind Jacobsen (Ap).

– Dere sier det er et ønske å pusse opp i stedet for å selge. Da går Venstre imot den vedtatte strategien om å spre kommunale boliger, sa Daria Maria Szymaniuk (MDG).

– Vi ønsker selvfølgelig å spre kommunale boliger i kommunen, men ser det ikke som en konflikt til å beholde Midjord. Vi ønsker ikke bare at de skal se fine og flotte ut, men de skal tilpasses brukergruppen, sa Vabø.

Hun presiserer at brannsikring er viktig og at det må være et mål å få de kommunale boligene opp i standard og å få ventelisten ned. Rundt 100 personer står i kø for kommunal bolig i Stavanger.

Les også Alle vil selge boligene på Midjord – men der stopper enigheten hos politikerne

Kommunen eier 17 boliger med 58 boenheter og 90 beboere i Midjordgata på Storhaug.

Fakta Historien om Midjord I 1916 ble Midjord kjøpt av Stavanger kommune, ifølge lokalhistoriker Erling Jensen. 17 vertikaldelte kommunale tomannsboliger ble bygd i 1918–1920. Midjord stadion ble anlagt på slutten av 1930-tallet. Her ligger også klubbhuset til idrettslaget Brodd, som ble etablert i 1913. I 2005 sto Storhaug idrettshall ferdig på nedre side av Midjord. Skole: Mange ønsket en tredje barneskole på Storhaug i dette området, og ved å rive de kommunale boligene. Nå er skolen bestemt bygget ved brannstasjonen i Lervig i Østre bydel. Salg: Samtidig vurderer kommunen også å selge de karakteristiske murbygningene i samme område. Det er 17 hus og i alt 58 boenheter med 90 beboere: 14 av det er 4-roms, 14 er 3-roms, 30 er 2-roms. Les mer

Murhus

Flertallet gikk imidlertid inn for å klargjøre murhusene på Midjord for salg. Videre vil de anskaffe nye boliger i samme omfang for dagens beboere, i områder med mer differensiert boligmasse. Målet er at kommunale boliger skal spres over hele kommunen. Politikerne presiserer at de nye boligene skal være av minst tilsvarende kvalitet og at de skal være klar for innflytting før dagens beboere i murhusene må flytte ut.

– Vi ønsker å ivareta beboerne samtidig som vi ønsker endring. Selvsagt skal folk som bor i kommunale boliger bo i like skjønne omgivelser som andre. Men her er det kjøpt for mange boliger der det var billig å kjøpe, sa Dag Mossige (Ap).

Ville selge alle

Samarbeidspartiene (Ap, SV, Sp, MDG, FNB og Rødt) ønsker ikke at trehusene selges nå.

Kommunedirektøren foreslo derimot å vurdere å selge alle boligene på Midjord, og at man først skulle selge trehusene.

– Vi ønsker ikke for mange kommunale boliger på en plass. Å spre boligene ut i byen, står vi bak og vi vil derfor gå for innstillingen, sa Kristen Høyer Mathiassen (H). Høyre gikk for kommunedirektørens innstilling.