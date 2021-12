Naustet i Hafrsfjord tilbake på plass

Mandag kunne turgåere langs Hafrsfjord konstatere at fjordens kanskje fremste fotomotiv er tilbake på plass.

Det kjente naustet ved Hafrsfjord er denne uken tilbake på plass.

Det var i januar i år at det gamle naustet bukket under for is, vann og vind. Det var imidlertid aldri fare for at naustet skulle forsvinne for godt. Eier Torvald Meland har hele tiden vært klar på at naustet skulle gjenreises.

For en tid tilbake fortalte han i Aftenbladet at gjenreisingen av de ikoniske naustet har kostet opp mot en halv million kroner, men at det meste av regningen blir dekket av forsikringen.

Det ikoniske naustet er klar for nye år i vær og vind innerst i Hafrsfjord.

– Så må du ta med at det er god dugnadsånd på Grannes. Venner og familie har stilt opp, i tillegg til at jeg har gjort en del selv, sa nausteieren i oktober.

Nå er byggverket på plass. Planen er at det i tidens fylde også skal få noen strøk av den solgule malingen som har prydet naustet de senere år.

