Aftenbladets «Politimakt mot barn» ble Årets nyhetssak

Stavanger Aftenblad stakk av med seieren i tre av fem kategorier på presseprisutdelingen i Stavanger journalistlag fredag kveld.

Thomas Ergo, Inga Sverdrup, Christine Andersen Johnsen, Hanne Undem og Tor-Arne Vikingstad tar imot prisen for Årets nyhetssak under prisutdelingen.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag kveld ble årets pressepriser delt ut av Stavanger journalistlag, Redaktørforeningen og Universitetet i Stavanger.

Aftenbladet vant Årets nyhetssak for saken om politimakt mot barn, Fotoprisen for «Kranføreren» og Årets snakkis for Aleksandra-saken.

De ulike kategoriene for presseprisene er Fotoprisen, Årets nyhetssak, Årets reportasje, Årets snakkis og Årets idé. De to sistnevnte er nye for året.

Det er journalistene selv som har sendt inn bidrag og metoderapport.

Årets nyhetssak

Politimakt mot barn

Saken om politimakt mot barn vant prisen for årets nyhetssak.

Saken er laget av Thomas Ergo, Tove Bjørnå, Øyvind Røysland, Tor-Arne Vikingstad, Christine Andersen Johnsen, Hanne Undem og Inga Sverdrup for Stavanger Aftenblad:

Hver dag blir barn og unge i Norge utsatt for makt fra politiet. Mange er under barnevernets omsorg.

Ingen vet hvor ofte politiet bruker makt mot utsatte barn eller hva som skjer.

Les saken: Politimakt mot barn – 100 historier

– Saken har krevd et omfattende journalistisk arbeid, og i februar i fjor publiserte Aftenbladet den første nasjonale statistikken noensinne om politioppdrag knyttet til barnevernet, sa Siri Wichne Pedersen på vegne av juryen.

Nominerte

Jenta som kom til feil foreldre

Saken om Inger- Tone U. Shin var nominert for årets nyhetssak. Camilla Bjørheim, Julie Teresa Olsen, Fredrik Refvem, Inga Sverdrup og Håkon Åreskjold for Stavanger Aftenblad var personene bak saken.

Inger-Tone U. Shin (57) ble hentet i Sør-Korea og tatt til Norge i 1978. Ekteparet fra Varhaug som hentet henne, hadde to ganger fått nei til å adoptere, fordi de var for gamle – 54 og 55 år. Inger-Tone var 13 år da hun kom til Norge.

Les saken: Jenta som kom til feil foreldre

– Det å avdekke maktmisbruk og sørge for rettferdighet er noe av det viktigste vi journalister kan gjøre, og dette ble gjort på en svært god måte, sa Wichne Pedersen om saken.

Les også Hå kommune og Inger-Tone enige om 2,4 millioner kroner i erstatning og oppreisning

Øyvind Ulland Sandsmark tar imot hederlig omtale for saken om Det lovtomme rommet.

Det lovtomme rommet

Det lovtomme rommet var også nominert. Denne besto av 11 saker om personer som faller mellom to stoler. Jorunn Erga Steinsland og Øyvind Ulland Sandsmark i Jærbladet var personene bak saken.

– Saken har ført til endringer, den har blitt tatt opp politisk i Time og folk i kommunen har nå virkelig engasjert seg i hvor nye, planlagte rusboliger skal bygges, sa Wichne Pedersen om Det lovtomme rommet.

Fotoprisen

Kristian Jacobsen i Stavanger Aftenblad fikk fotoprisen for sitt bilde av kranføreren Bjørnar Sørbø Pedersen fra saken om HA-presidenten og båtflyktningen.

Original bildetekst: Bjørnar Sørbø Pedersen. Kranfører. Når Per slutter, skal han få prøve seg på kontoret. Når skjegget blir langt nok, vil han flette det.

Bildet beskrives som sterkt, klassisk, rent, lite staffasje og teknisk meget bra.

– Når vi vet at han har gått noen av livets motbakker, klarer fotografen gjennom dette portrettet en verdighet og et håp om at vi har ikke lov til å si at man kan gi opp. Slike portretter kan kun tas når fotografen kommer nær, skaper tillit, får mennesker til å åpne seg – og ikke haster videre til neste jobb. Tid og tålmodighet er ingen garanti for å ta bedre bilder, men sjansen øker, ga juryen som begrunnelse for prisen.

Les saken: Her fant HA-presidenten og båtflyktningen hverandre

Nominerte i fotoprisen

Jarle Aasland i Stavanger Aftenblad var nominert fotoprisen for sitt bilde fra da fugleinfluensaen traff Klepp i november 2021.

Jarle Aasland var nominert for to av sine bilder.

Han var også nominert for sitt bilde av Rødt-politiker Mímir Kristjánsson som gjennomførte et maraton med 11 1. mai-appeller à tre minutter over hele distriktet.

Les saken: Se bildene fra Mimir Kristjanssons 1. mai-turné

Bildeteksten som sto da saken ble publisert var: Skuespiller Espen Hana bor også i Agent Kiellands gate i Stavanger og fikk en dose 1. mai-appell fra Mímir Kristjánssons omreisende show, sammen med naboene Gudmund Rydning, Tone Dahl, Rigmor de Ward, Even Heien, Claudia Heien og hunden Sue. Terje Melkeråen hadde invitert og var vert i det som var et besøk, og ikke et arrangement.

Les også Fotopris til Aftenbladet-fotograf Jarle Aasland

Årets reportasje

Krigerhjerte

Prisen for årets reportasje gikk til dokumentarserier «Krigerhjerte» som handler om rusmisbruk.

Eirik Gjesdal tar imot prisen for Årets reportasje.

Eirik Gjesdal, Stian Skjerping, Tommy Jørpeland, Øyvind Torjusen og Otto Voldsund mottok prisen. Saken ble laget av NRK Rogaland og Screen story Stavanger og følger programlederen Henriette som selv har vært rusmisbruker.

– Dokumentarserien forteller virkelig en god historie på en nær og brutal måte, og seerne sitter igjen med en utvidet forståelse og empati som trolig ikke hadde kommet hvis programlederen ikke var den hun var og er, sier Wichne Pedersen om vinneren.

Mats Haugland tar imot hederlige omtale for sakene om Rogalands dårligste fotballag.

Nominerte

Rogalands dårligste fotballag: Kampen om ikke å være verst

Mats Haugland, Stig Nilssen, Kjetil Flygind, Fredrik Refvem, Carina Johansen, Jon Ingemundsen og Thommas Husevik fra Stavanger Aftenblad var nominerte for sakene om fotballkampen mellom Fogn og Sviland.

– Gjennom mennesker vi kommer nært på, får vi se viktigheten av samhold og humor, og vi får virkelig møte folk som byr på seg selv. Reportasjeserien er godt løst, sa Siri Wichne Pedersen på vegne av juryen.

Les sakene: Fotballøya som bare Sivertsen kan redde

Se kampen i opptak: Øyas fotballhelter herjet i folkefesten: – Livets viktigste kamp

Aftenbladets dom: Her er børs på alle spillerne i Fogn – Sviland

Stort bildegalleri: Folkefest og jubel da Fogn møtte Sviland

Mot all verdens faenskap

Erlend Skarsaune og Kristian Jacobsen, Stavanger Aftenblad, var nominerte for saken om HA-presidenten og båtflyktningen.

Erlend Skarsaune tar imot hederlig omtale for saken Mot all verdens faenskap. Til venstre står juryleder Siri Wichne Pedersen.

«Denne gjengen beskytter stål mot rust og forfall. De kunne hatt fire år uten sykefravær. Men tror du ikke late Atle døde på jobb?»

Les saken: Her fant HA-presidenten og båtflyktningen hverandre

– Erlend Skarsaune og Kristian Jacobsen ga oss innsikt i et helt ukjent miljø, skildret på en humoristisk og ærlig måte, reportasjen har en solid oppbygning og bildene sammen med teksten gir en helhetlig historie, sa Wichne Pedersen.

Pernille Filippa Pettersen og Ellen Kongsnes tar imot prisen for Årets snakkis. Til venstre jurvyleder Heidi Hjorteland Wigestrand.

Årets snakkis

Årets snakkis beskrives som en sak som tar for seg et fenomen, tema eller hendelse, og som har skapt engasjement i regionen og/eller lokalsamfunnet.

Aleksandra-saken

Prisen for årets snakkis gikk til saken om niendeklassingen Aleksandra Javorac-Bore. Ellen Kongsnes, Pernille Filippa Pettersen, Håkon Åreskjold, Inga Sverdrup og Fredrik Refvem fra Stavanger Aftenblad mottok prisen.

«Fuck gay folk». «Brenn i helvete». «Homofiler bør ikke finnes». «Hele familien din er det no shit».

Slik ser det ut i chatten til Aleksandra Javorac-Bore på sosiale medier.

Les saken: «Fuckin transe». «Homo» og «lesbe». Språkbruken blant elevene har tatt av de siste årene, sier rektor

Les også Aleksandra (15) fikk Homofrydprisen

Utdrag fra juryens begrunnelse:

«Aftenbladets presentasjon av Aleksandra si mobbehistorie, fekk fleire konsekvensar i etterkant. Stavanger kommune endra skulereglementet for grunnskulen som ein direkte konsekvens av artikkelserien. Ei justering i skulens ordensreglement skal understreka nulltoleranse for trakassering

på grunn av kjønn, opphav, legning eller hudfarge. I to punkt vil politikarane også ta grep for å få auka kompetanse, meir informasjon og ei rausare haldning blant både elevar og lærarar i stavangerskulen».

Les også Livet til Aleksandra er blitt bedre – nå kommer endringer som kan gjøre dagene bedre for flere

Årets idé

Årets idé gis til den som har formidlet redaksjonelt innhold på en nyskapende, original og kreativ måte, samt utfordrer et etablert format.

Sauda – attraktiv by

Vinneren av årets idé var Thomas Helleland fra NRK Rogaland for Sauda – attraktiv by.

Juryen skriver i deres begrunnelse:

«Ideen hans var ganske enkelt å syngja det ein vanlegvis ville sagt i ein tv-reportasje, i ein lett omskriven versjon av Saudasangen. Til det brukte han si eiga stemme og fekk ein skuleklasse og tilfeldige saudabuar til å syngja med på refrenget. Ein viktig grunn til det, er at dette stuntet kan både små og store redaksjonar få til. Det kostar ikkje mykje pengar, men krev at du tøyer eigne grenser».

Elias Håvarstein tar imot hederlig omtale for Byas sjekker-konseptet.

Nominert

Byas sjekker

Lizette Stølsvik Bertelsen, Elias Håvarstein og Tone Pedersen fikk hederlig omtale for Byas sjekker som er gjort for BYAS/Stavanger Aftenblad. Byas sjekker «sjekker det du lurer på, hva enn det måtte være».

Sjekk ut Byas sjekker: Byas sjekker