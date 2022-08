Lørdag går Pride-paraden i Stavanger: – Etter to år med pandemi og det som skjedde i Oslo, har dette vært etterlengtet

I helgen arrangeres Pride-paraden i Stavanger for første gang på to år, og noen måneder etter terrorangrepet under Pride-feiringen i Oslo i juni.

