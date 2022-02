Hvorfor forstyrrer koronavaksinen mensen? Og er det farlig?

Mange kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser etter å ha blitt vaksinert for korona. Hvorfor skjer dette, og er forstyrrelsene farlige? Vi spurte vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tidlig sommeren 2021 kom de første meldingene om at flere kvinner opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon. Aftenblad-journalist Christine Andersen Johnsen er en av dem.

Ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet rapporterte flere kvinner mellom 18 og 30 år en mer kraftig menstruasjonsblødning enn vanlig etter første og andre vaksinedose. Forstyrrelsene kan også komme i form av kortere og lenger intervaller, mer smertefulle menstruasjoner enn vanlig og menstruasjonsliknende smerter uten blødning.

Likevel vet vi ennå vite lite om hvorfor dette skjer.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo.

Tre mulige årsaker

Forskere over hele verden prøver dog å få et svar.

Les også 60.000 norske kvinner er med på å gi verden viktige svar om koronavaksiner

Vaksineforsker Grødeland mener det kan være tre forklaringer til at personer over hele verden rapporterer om menstruasjonsforstyrrelser.

Forstyrrelsene kan skyldes koronavaksinen. Forstyrrelsene kan skyldes vaksiner generelt. Vi har ikke massevaksinert så mange personer før, derfor har vi heller ikke sikre tall. Det kan skyldes andre samfunnsmessige påvirkninger, som stress og usikkerhet.

– Bottom line er at vi rett og slett ikke har en god forklaring akkurat nå, men jeg regner med at forstyrrelsene har en sammenheng med koronavaksinen, sier Grødeland.

Les også Silje Skalleberg (38) har stor effekt av å tilpasse treningen til mensen. Dette sier forskerne

Alle kan oppleve forstyrrelser

Foreløpige tall viser at det ikke er en spesiell aldersgruppe som er mer utsatt enn andre. Kvinner som er ferdige med overgangsalderen kan begynner å blø igjen, men det er imidlertid de yngste som oftest rapporter om blødninger.

Les også Ingen øremerkede midler til gratis bind og tamponger: – Litt skuffende

Ikke farlig

Grødeland mener at det ikke er behov for tiltak fordi mensforstyrrelsene ikke er farlige:

– Alt vi har av data så lang tyder på at forstyrrelsene er forbigående og ufarlige. Det skal heller ikke gå ut over fertilitet. Opplever du derimot store endringer over tid, mer enn et par uker, er det lurt å gå til legen. Endringer i menstruasjonssyklus kan være knyttet til andre sykdommer, sier hun.

Les også FHI-kartlegging: Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen

Vanlig også før vaksinen

Blødningsforstyrrelser er svært vanlig hos kvinner i fruktbar alder og kan ha ulike årsaker ifølge FHI og Grødeland:

Menstruasjon kan påvirkes av mange faktorer, for eksempel infeksjoner, legemidler, hormoner/prevensjon, muskelknuter, endometriose eller annen sykdom i livmor og livmorhals.

Når mange kvinner blir vaksinert, er det derfor forventet at noen ved tilfeldighet vil oppleve menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger i tidsmessig relasjon til vaksinering.

Les også Kaja (19) må være i overgangsalderen