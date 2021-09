Nå er Olaug Bollestad blitt KrF-leder – igjen

Olaug Bollestad ble i 2019 fungerende partileder for KrF etter at Knut Arild Hareide (bildet) tapte veivalget mot Kjell Ingolf Ropstad, som ble KrF-leder etterpå. Ropstads exit fra KrF og regjeringen har sendt KrF ut på lederjakt.

Olaug Bollestad er igjen blitt fungerende partileder, men sjansene for at det blir mer enn et krisevikariat kunne vært bedre.

