Regjeringen: Lager ny lov slik at Kleppelunden får være Kleppeloen

Navnet alle bruker til daglig kunne ikke brukes i navnet for en ny skole som skal bygges ved det flotte turområdet.

«Kartverket klagar med dette på skrivemåten av Kleppeloen skule etter paragraf 10 i lov om stadnamn. Dette namnet er avleidd av naturnamnet Kleppelunden, som har Kleppelunden som einaste godkjende skrivemåte for offentleg bruk i Sentralt stadnamnregister. Kommunen må gjera nytt vedtak eller reisa namnesak.»

Gikk for navnesak

– Vi reiser navnesak, lød den klare innstillingen fra rådmann Torild Lende Fjermestad.

Med 25 mot seks stemmer sa kommunestyret seg enig. Mindretallet var ikke uenig i at plassen heter Kleppeloen, men mente det ville ta år og dag å få overbevist Kartverket. Dessuten fryktet de at det ville bli kostbart å kjøre en sak.

Fredag meldte Regjeringen at det nå kommer et lovforslag som vil gi kommunene en lovfestet rett til selv å velge stednavn.

Fakta: Lovforslaget Det blir mulig å vedta flere dialektformer i skrivemåten av stadnavn. Åpner også for at eldre og tradisjonsrike skrivemåter kan brukes noe mer enn i dag. Kommunene får lovfestet rett til å velge stadnavn. «Endringane vil vareta omsynet til stadnamn som språklege kulturminne og sikre god forvalting av både norske, samiske og kvenske stadnamn. Samstundes gir vi kommunane større fridom.» Skriver kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i pressemeldingen.

Seier før kampstart

– Vi har vist vunnet kampen før vi har startet, lyder det blidt fra Klepp-rådmannen.

Kleppeloen har alltid vært hennes brukte navn på det flotte turområdet som ligger nesten i sentrum, over tunnelen.

Hun vokste rett nok opp i Sandnes, like ved «Loen», og heller ikke der var det noen som kom på at det var «Lunden». Like lite som «Loen» på Nærbø er «Lunden».

– Derfor var vi innstilt på å kjøre en lang og omfattende klageprosess. Men nå må vi bare finne ut om den nye loven gjør at vi slipper dette, sier Fjermestad.

– Som bestilt, sier ordføreren

Mens ordfører Ane Mari Braut Nese (H) forklarer at hun ikke har ringt til Regjeringen:

– Dette lovforslaget kommer jo som om det var bestilt. Kanskje har Regjeringen bare fulgt med i debatten her i Klepp, og funnet ut at det var nødvendig å gjøre noe, sier Braut Nese.

Hun legger til at i en tid der det legges opp til forenkling, kan det ikke være slik at kommunene må bruke tid på «tull og tøys».

– Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet. Da må de også vise det, og det er jo helt logisk at vi må få bestemme at Kleppeloen er Kleppeloen.

Har en god sak

– Avblåser dere nå saken?

– Vedtaket står. Vi får se hvor raskt den nye loven kommer. Men med det nye lovforslaget, har vi jo en opplagt sak, sier Braut Nese, som ikke har hørt noen kalle det som for henne har vært et tomleområde siden barndommen for Kleppelunden.

Men det ligger der som et nært og stadig mer brukt turområde. For mange er det et spesielt flott område nå; når alle de tidlige blomstene strutter opp med våren.

Det hører med til historien at plassen kunne hatt 15.000 biler hver dag , året rundt - som ny trase for Fylkesvei 44, hovedveien til Jæren.

Det kunne nemlig ikke bli tunnel her. Fjellet var for dårlig, prisen var for høy. Saken var politisk død. Veien var også vedtatt. Etter mer enn 20 års kamp skulle sentrum slippe gjennomgangstrafikken. Flere var livredde for at veien nok en gang skulle bli utsatt.

Men Marie Storhaug og andre lokale ildsjeler ville det annerledes og grasrotoppgjøret reddet naturperlen i 2001, etter deadline. For 12 år siden, i desember, ble tunnelen åpnet som Klepps største julepresang.