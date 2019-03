Politiet: - 6. klassinger har avtalt masseslagsmål

STAVANGER: Politiet har mottatt opplysninger om en avtalt slåsskamp mellom sjetteklassinger, opplyser Victor Jensen, operasjonsleder i politiet.

Slåssingen skal angivelig foregå i 21-tiden i kveld i åpen hall i Hundvåghallen, i nærheten av Austbø skole. Politiet har opplysninger om at også eldre gutter fra Kvernevik skal delta i slåssingen.

Elever i sjette klasser er 11–12 år gamle.

– Vi har fått melding fra foreldre til noen av disse sjetteklassingene. Vi ønsker å være i forkant, og forteller om dette nå, slik at foreldre kan være observante og ta en prat med gutten eller jenta si.

Politiet vil ha tips

Politiet tenker det er forebyggende i seg selv å være tilstede på det aktuelle stedet fredag kveld, slik at ungene ser dem.

– Men er dere ikke redde for at de bare flytter slåssingen til et annet sted?

– Jo, det kan de absolutt gjøre. Da håper vi foreldre fanger det opp. Men vi håper også at sjetteklassingene, som er ekstremt unge, ikke drar til andre bydeler for å gjennomføre slåsskampene. Vi satser på at foreldrene følger dem til den åpne hallen på Hundvåg, sier Jensen.

Både sivilt og uniformert politi er tilstede på Hundvåg fredag kveld.

Svært unge

– Om det skulle komme opplysninger om at de flytter slåsskampen, er vi takknemlige for tips. Vi vil gjerne være i forkant her.

– Har så unge barn vært involvert i slike slåsskamper tidligere?

– Ofte er de 13,14 og 15 år gamle, og kanskje eldre. Kan ikke huske at noen ned i 10-11 års alder har vært med tidligere.

Vold på Snapchat

Politiet fikk tips om saken fra foreldre som hadde plukket det opp via sosiale medier.

– Snapchat er mest brukt. Men både Facebook og Snapchat er vanlige kanaler for slike ting, sier operasjonsleder i politiet.

– Snapchat går igjen. Ikke minst blir det lagt ut en del hendelser som allerede har skjedd der. Det er en internasjonalt trend å legge ut voldshendelser, og så kommer fenomenet hit også.

Han understreker hvor viktig det er at politiet er på nett, og at det er avgjørende for å drive forebyggende arbeid.

– Vi vil også øke bevisstheten til foreldre og skoler.

Tipser på Facebook

Victor Jensen sier de får en del tips via Sørvest-politiets nettpatruljer.

– Det gjaldt også denne saken.

Mange tar kontakt med politiet via politiets Facebook-side, som er ment som en lavterskelmåte å komme i kontakt med politiet på.