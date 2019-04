Like etter 04.30 ble en alarm utløst i en taxi på Auglend, og flere politipatruljer rykket ut. To passasjerer i taxien hadde kranglet, og en av dem truet den andre med kniv. De hadde forlatt stedet før patruljen kom frem, men ble funnet igjen like etter.

Ingen ble skadd i hendelsen, men vedkommende som truet, en mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet og satt i arresten. Det ble beslaglagt to kniver.