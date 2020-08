«Preikestolens søster» kaller de den - men er det for langt unna?

Her er Midt-Norges svar på Preikestolen: Ekkertinden er en magesug-topp. Fra toppen på 1189 moh ser du rett ned på de grønne engene og elva Driva tusen meter under deg. Adresseavisen lanserer toppen som «Preikestolens søster».

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mari Rønning og Jo Andreas Flå dokumenterer turen. Her blir det bilde av dem på kanten av stupet med det bratte fjellet og Gjøra tusen meter nede rett bak dem. Foto: RICHARD SAGEN/Adressa

Aagot Opheim

Norgesferie, skriver folk på sosiale medier og viser bilder fra spektakulære fjelltopper med fantastisk utsikt. Turistforeningene forteller at mange tar kontakt for å få forslag til turer, kart, hytter, fine teltplasser og gode fiskevann.

- Vi ser at de nye fjellvandrerne har lyst på de mest kjente toppene, sier Roar Halten, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre turistforening. På Nordmøre får turistforeningen flest henvendelser om Innerdalstårnet og Ekkertinden til Adresseavisen.

Roger Eithun fra Meldal hopper over ei revne i fjellet. Han er på tur med søskenbarna sine Ragnhild Eithun og Oda Eithun. De hopper ikke. Foto: RICHARD SAGEN/Adressa

Foto: RICHARD SAGEN/Adressa

Preikestolens søster

#ekkertind #ekkertind1189 #ekkertinden og #ekkertinden1189 er fire ulike emneknagger som har vært flittig brukt på Instagram i sommer. Plutselig har mange oppdaget at den kjente Preikestolen i Rogaland har ei søster rett over grensa fra Trøndelag, vel to timer i bil fra Trondheim.

Foto: RICHARD SAGEN/Adressa

Dagens Førstesideoppslag i Adresseavisen er nettopp saken om «Preikestolens tvilling» som ligger i Trøndelag. Så spørs det da, om toppturen blir en reell utfordrer til vår egen Preikestol i Lysefjorden.

Populær emneknagg

Spekakulært, fantasisk, spesielt, flott, tøft, utrolig fint og magesug, er ord turfolket bruker der de står på toppen og tar selfis. De står sidelengs med den ene foten nesten på kanten og den andre trygt plassert lenger bak, eller de legger seg på magen og kikker ned.

Les også Den norske tursommeren: Hva bør pakkes?

Les også Årsbeste for Preikestolen - uten parkeringsproblemer

Les også Parkeringskaos ved Preikestolen - folk ble bedt om å snu

- Fineste fjellturen

TURGJENGEN: Her sliter Samo seg først opp gjennom den bratte stien i skogen. Deretter kommer Mari Rønning, Jo Andreas Flå, Ingrid Synnøve Flå, Håvard Karlsen, Ellen Flå og Marit Halgunset. Foto: RICHARD SAGEN/Adressa

- Ganske mange vi kjenner, har gått turen. Derfor tenkte vi at vi også måtte det, forteller familien Olsbu Semundseth fra Trondheim med elleveåringen Henning i front.

- Dette er en av de beste fjellturene jeg har vært på. Veldig kult, sier han etter å ha slitt seg opp tusen høydemeter.

- Det er så fine fjell, elva der nede ser helt frossen ut, og gårdene der nede er bitte små. Det er helt fantastisk. Møre og Romsdal har virkelig mange fantastiske fjell, sier ellevåringen fra Trondheim og ser utover Sunndalsfjellene.

- Dette var mer enn forventningene mine. Vi måtte bare være litt tålmodige.

Silje på ni syntes det var en slitsom tur, men er glad og fornøyd på toppen.

- Starten var kjempetung, men nå er det bare fint.