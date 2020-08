Føllet Tulla ble plutselig foreldreløs - nå ber eierne om hjelp

Moren til Tulla, Misty, var en terapihest som hjalp barn og eldre. Etter at Misty døde står føllet hennes uten ordentlig stall. Eierne, Firbent Terapi, ber nå om hjelp til å skaffe seg ny stall.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er avdøde Misty. Bildet er fra en tidligere reportasje om terapihester. Foto: Kristian Jacobsen

Stella Marie Brevik Journalist

Helle Barstad er daglig leder i Firbent Terapi. Den ideelle organisasjonen bruker miniatyrhester som terapihester og holder til på Ullandhaug Økologiske Gård.

Stemmen hennes brister når hun forteller hva som skjedde natt til søndag:

En av miniatyrhestene dere døde. Misty, eller Tante Sofie som hesten ble kalt.

– Vi vet ikke hva hun døde av. Vi ringte veterinærvakta i går da vi syntes hun så ut som hun ikke var i form, men hun hadde god appetitt, så veterinæren så ingen grunn til bekymring. Likevel døde hun i løpet av natten, sier Barstad.

Nå har de et foreldreløst føll.

Tulla heter hun. Tulla er to måneder gammel.

– Det er ganske krise. Vi vurderer å la henne flytte inn til meg.

Barstad forklarer at gården trenger en ny stall. En ny boks til føllet. De trenger hjelp. De trenger penger.

Dette er Tulla. Foto: Helle Barstad Misty, eller Tante Sofie som hun ble kalt. Foto: Kristian Jacobsen

Korona-konsekvens

– Vi flyttet inn på gården i februar. Vi skulle egentlig utbedre stallen da, men så kom koronaen. Hestene har en boks i stallen, men den er ikke stor nok, og nå er vi desperate på å få på plass en trygg plass til føllet.

Barstad forteller at de har prøvd å sette føllet sammen med ei av de «snilleste» hoppene på gården. Den er i utgangspunktet kun på gården i sommer på sommerbeite, men på grunn av dødsfallet trenger de henne nå på gården sammen med Tulla. Det er derimot for lite plass i stallens eneste boks, til at det er trygt å la føllet være med henne.

– Vi sover i soveposer på høyet i natt, for å si det sånn. Vi prøver å gi det melk, men hun har ikke drukket noe av det ennå. Hoppen har ikke hatt føll nylig, så hun er avvisende og jager det vekk. Det går også an å få tak i andre hopper som kan amme. Problemet er bare at dette er en miniatyrhest. Så føllet rekker ikke opp til melken på en vanlig hest.

Tulla, sammen med Casper Lindal Dimmen. Foto: Helle Barstad

Ber om hjelp

Derfor kan ikke Barstad plassere føllet sammen med hoppen på den nåværende plassen.

– Vi trenger å bygge en ny boks med plass til Tulla og adoptivmoren. Vi trenger også strøm. Dette skulle vi egentlig gjøre denne sommeren, mens hestene gikk ute, men de skulle etter planen gå ute en stund til. Vi trenger dette helst i går, sier Barstad.

Gården kommer til å jobbe dugnad, kontakte bedrifter, og håpe at de får inn penger fra donasjoner.

– Vi er en ideell stiftelse, så vi har muligheter til å søke om midler, men fristene er satt for langt frem i tid. Vi trenger som sagt ny stall nå. Vi anslår at vi trenger rundt 100 000, avhengig av hvor mye vi kan gjøre selv og hvor mye hjelp vi kan få til gjennom dugnad.