Hvem hører hjemme på tidenes Sandnes Ulf-lag?

Fredag 13. mars åpner Øster Hus Arena med lokaloppgjør mellom Sandnes Ulf og Viking. Her kan du være med å bestemme hvem som hører hjemme på tidenes Sandnes Ulf-lag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Anel Raskaj, til venstre, Kent Håvard Eriksen og Aksel Berget Skjølsvik er alle sterke kandidater til tidenes Sandnes Ulf-lag. Foto: Tommy Ellingsen

Ola Fintland Journalist

Et krav er at alle spillerne må ha vært i klubben etter 2004 da Sandnes FK og Ulf-Sandnes slo seg sammen til Sandnes Ulf. I hver posisjon på banen har Aftenbladet plukket ut flere alternativer som du kan stemme på.

Her kan du plukke ut dine favoritter i en 4–4–2-formasjon. Fristen for å avgi stemme er mandag 9. mars kl. 24:

Bo Andersen var en god skuddstopper som også var kjent for sitt temperament. Foto: Pål Christensen

Keeper

På keeperplassen kan det fort bli en nordisk duell mellom den islandske landslagskeeperen Hannes Thor Haldorsson og danske Bo Andersen. Men de to blir også utfordret av finske Saku-Pekka Sahlgren og Geir Håkon Valland.

Vegard Aanestad har 176 kamper for Sandnes Ulf. Foto: Lars Idar Waage

Høyreback

Lokale Vegard Aanestad må nok kalles en slags forhåndsfavoritt til denne plassen med sine 176 kamper for klubben, men han får konkurranse av Avni Pepa, Jørgen Øveraas Olsen og Øystein Elvestad, som nå er speaker på stadion og trener for Sola.

Trener Asle Andersen i samtale med midtstopper og assistent Ronny Espedal. Foto: Pål Christensen

Midtstoppere

Her er det flere alternativer. Men det er vanskelig å komme utenom svenske Edier Frejd og tidligere Bryne-spiller Ronny Espedal, som var sentrale både da klubben rykket opp i 2011 og bidro til at klubben klarte å holde plassen i eliteserien. Samtidig har de sterke utfordrere i Steffen Haugland, Espen Maldal, franske Derek Decamps og danske Nicolai Geertsen.

Kenneth Sola har spilt over 200 kamper for Sandnes Ulf. Foto: Fredrik Refvem

Venstreback

På venstreback skal de godt gjøres å komme utenom Kenneth Sola, som har over 200 kamper for klubben. Han hadde også en farlig frisparkfot og står bokført med 11 mål. Utfordrere på denne plassen er Harald Vindenes, Erik Tønne og tidligere Viking-spiller Trond Erik Bertelsen.

Islandske Steinthor Thorsteinsson var en suksess i Sandnes Ulf. Foto: Carina Johansen

Midtbane

Her er det mange alternativer å velge mellom. Aksel Berget Skjølsvik er nok selvskrevet for de fleste med over 200 kamper og 39 mål. Steinthor Thorsteinsson er også vanskelig å komme utenom. Men det faller nok noen supportere tungt for brystet at han valgte å forlate klubben og gå til Viking. Elegante Anel Raskaj må heller ikke glemmes. En liten joker er Jason St. Juste. Ellers er det mange gode lokale navn som Tom Erik Maldal, Andreas Westlye, Asle Andersen, Vidar Nisja Fredrik Torsteinbø, Jarle Mong, Eivind Ellingsen og Runar Andersen.

Morten Eriksen har scoret 101 mål for Sandnes Ulf. Foto: Lars Kristian Aalgaard

Spisser

Morten Eriksen var med på å skyte Sandnes Ulf opp i både 1. divisjon og eliteserien og har en sterk statistikk med 101 mål på 187 kamper. Han får knallhard konkurranse fra sterke spisser som Pontus Engblom, Kent Håvard Eriksen og Kamal Saaliti. Lånespissen Christian Gytkjær leverte også på direkten selv om det ikke ble så mange kamper. Kjetil Norland skal heller ikke glemmes.

Pontus Engblom var en flittig målscorer for Sandnes Ulf og har 48 mål på 72 kamper. Foto: Carina Johansen