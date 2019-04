Brannvesenet og politiet er på stedet, og slukking pågår. Det skal ikke være noen inne i boligen.

- Det jobbes med å få oversikt over personer tilknyttet boligen, skriver politiet.

Rundt 11.05 opplyser politiet om at brannen er under kontroll, men at det fortsatt brenner i huset.

Ingen befant seg inne i huset da brannen startet og alle personer som er registrert på adressen er gjort rede for.

– Det er ikke behov for evakuering av nabohus, skriver politiet.