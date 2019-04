Meteorologen: - Vinden vil øke utover dagen

Vakthavende meteorolog ved Værvarslinga for Vestlandet, Aslaug Skålevik Valved, sitter med en klump i magen og studerer kart og grafikk.

– Men det vil bare bli verre utover dagen. Det vi kaller middelvind, og som er den jevne vinden over tid, vil være liten til stiv østlig kuling, økende de neste timene. Men det vil være kraftige vindkast i fjellene, og disse vil også ramme områdene der det nå brenner. Det vil være sterk kuling i kastene, og med inntil 27 meter i sekundet.

Meteorolog Skålevik Valved sier at vinden vil avta midlertidig i natt.

– Men så vil den ta seg opp igjen torsdag morgen, og øke om formiddagen. Først torsdag ettermiddag, etter klokka 17, vil vinden løye kraftig.

Regnet kommer, men...

Det meldes om regnbyger i brannområdet i ettermiddag. Allerede onsdag morgen har det kommet lokale regnskyll, blant annet i Sogndalsstrand.

– Men det vil komme bare 2 mm nedbør i området, og det er altfor lite til at brannfaren reduseres. Og selvsagt for lite til å slukke brannen som pågår.

Ifølge meteorologen må det komme mellom 10 og 20 mm regn for at marken skal bli så våt at brannfaren reduseres kraftig.

Det vil ikke komme mye regn før fredag kveld, og første del av lørdag.

Lyn og torden!

På toppen av det hele kan meteorologen melde at det er en viss fare for torden og lyn i brannområdet.

– Det er utrolig vanskelig å melde sikkert hvor tordenværet kommer. Og vi tror kanskje at Ryfylke er mest utsatt. Men også i Dalane kan det altså komme tordenvær i ettermiddag. Da er det selvsagt også fare for lynnedslag, sier Aslaug Skålevik Valved.

I forbindelse med tordenværet kan det komme kraftige regnbyger.

– Vi tar selvsagt imot alle dråpene vi kan, men prognosene sier dessverre at nedbøren totalt sett vil blir for lite til at det hjelper noe særlig.