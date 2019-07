Gul kongepyton savnet i Stavanger

Eier Evie Lee Kristiansen frykter at slangen har rømt ut av det såkalte terrariet, som er et form for glassbur.

– Han kan ha klart å dytte seg forbi blokkaden der kablene går inn i terrariet. Det burde være umulig, men kongepytonen er kjent som utbryterkonger, sier Kristiansen.

Hun forteller at slangen aldri har blitt borte før, men at den kan være vanskelig å få øye på, da kongepytonen ofte kveiler seg i en liten ball.

Kristiansen beskriver Noodle som rolig, nysgjerrig og noe dum.

– Han har aldri vært aggressiv eller bitt noen så lenge jeg har hatt ham. Han pleier å ligge i fanget mitt og se tv sammen med meg.

Privat

Hun håper noen finner dyret og gir hun beskjed så fort han er funnet.

– Vit at han ikke er farlig. Klimaet ute nå er ikke bra for kongepyton. Det er for kaldt, ettersom de er kaldblodige. Det er viktig at han kommer tilbake til et regulert og temperert miljø, sier Kristiansen, som meldte kjæledyret sitt savnet på nettstedet Dyrebar.no.

Politiet i Stavanger forteller at de ikke har fått inn noen melding om noen som har sett slangen. Falck og Viking forholder seg kun til dyr som politiet henter inn.

Kongepytonen er et lovlig kjæledyr å ha i Norge.