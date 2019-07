Carina Johansen

Solen har akkurat tittet frem bak skyene da Blinkfestivalen går av stabelen på Ålgård klokken fem onsdag ettermiddag. Lyden fra scenen kan høres på lang vei.

– Nå har vi bygget og forberedt oss masse. Dette er åttende året jeg er involvert i Blinkfestivalen, og det er alltid en kjekk folkefest, forteller en smilende Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

– Jeg er helt enig, sier Frode Fjeldsbø (Ap), som er ordfører i Gjesdal kommune.

– Det er utrolig kjekt å se at folk er så blide og forventningsfulle, og det er rett og slett noe vi alle har godt av.

Tajik prøver rulleski

Til og med Hadia Tajik har tatt turen innom festivalåpningen, og sier hun har et veldig godt inntrykk av arrangementet så langt.

– Jeg har nettopp gjort et forsøk på rulleski, ler hun.

– Det gjorde meg veldig nysgjerrig på å prøve det oftere, men jeg tviler på at du ser meg som deltaker på Blinken i nær framtid. Jeg forstår veldig godt hvorfor det er så kjekt for folk som faktisk er gode på det, da, sier hun med et smil.

Tajik setter også pris på arbeidet som gjøres med å gjøre Blink-festivalen til mer enn «bare» ski.

– Jeg ser at folk koser seg, og det er bra å se at det ikke er bare er skiinteresserte som møter opp. De har virkelig klart å gjøre noe større ut av det.

God stemning i mengden

Blant de feststemte er også Camilla Kristiansen, sammen med Iselin, Matilde og Elias Scholdager.

– Vi var nede her i fjor også, og det var veldig kjekt, forteller Camilla, mens de tre små følger med på scenen og spiser chips.

– Heldigvis ble det fint vær, og det er god stemning. Etterpå skal vi hjem og slappe litt av, og så går jeg på Bjørn Eidsvåg-konserten i kveld, forteller hun.

Nær scenen står venninnene Stine Kleppa (9) og Julie Ree Jensen (9) og følger halvveis med på tryllekunstershow, og halvveis på en-manns bordtennis de har tatt med seg. De forteller begge at de har det gøy på åpningsdagen.

– Storebroren min Samuel skal være med i dag, forteller Stine.

– På fredag skal jeg gå selv, det gleder jeg meg til.