Mortavika-Arsvågen innstilt på grunn av været

Ferjesambandet Arsvågen - Mortavika er innstilt inntil videre på grunn av meget dårlige værforhold.

Foto: Jarle Aasland

Det melder Fjord 1.

Det er ved 06-tiden søndag sterk kuling i distriktet.

Fra Varaheivegen på Sola kom det melding om løse takplater som vinden hadde revet av. En brannbil med mannskaper fra fra hovedstasjonen til Rogaland brann og redning var ved 06.30-tiden på stedet for å sikre disse.

– Takplatene hadde løsnet fra et garasjetak. Vi har sikret så godt vi kunne, men vi måtte være forsiktige med å gå i høyden i den sterke vinden. Foreløpig har vi brukt stropper, og så vil vi dra ut igjen senere på dagen for å kontrollere at disse holder, sier vaktleder Glenn Bjarne Dirdal i Rogaland brann og redning.

Klokken 05.40 fikk politiet melding om at et tre hadde blåst over ende i Bedriftsveien i Sandnes. Treet lå delvis i veibanen.

– Kommunen er varslet. Det ble ingen materielle skader, sier Dirdal.

På Karmøy gjør vind fra en ugunstig retning at Karmsund bru er utsatt. Politiet ber trafikanter om å være forsiktige. En presenning på brua har løsnet og flagrer i veibanen. Vegtrafikksentralen er varslet, og de vil sende en entreprenør for å fikse.

Saken oppdateres.

