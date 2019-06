Politiet meldte om brannutrykning til det berømte Utstein kloster klokken 1530 torsdag. Omfang og årsak var først ukjent, men kort tid etterpå fulgte politiet opp med å melde at det ikke var brann i klosteret, men at et lynnedslag i tårnet trolig førte til røykutvikling. Politiet avbrøt utrykningen, brannvesenet fullfører til stedet for sjekk.