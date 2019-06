Nå telles turistene på Rogalands største naturattraksjoner

– Det er veldig mange her i dag, sier Waldas Bubliauskas, opprinnelig fra Litauen, nå bosatt på Tau.

Bubliauskas er i ferd med å montere et rekkverk på et sted hvor flere stier møtes. Rekkverket skal sørge for å sluse turistene forbi det nye telleapparatet som er montert langs stien til Preikestolen. Turstøvler kommer trampende. Noen på vei opp, andre på vei ned. Mens han arbeider, går montøren stadig vekk forbi telleapparatet, så statistikken vil nok vise feil antall besøkende akkurat denne dagen.

Tallene måles for hvert kvarter hele døgnet, og telleren rapporterer inn en gang i døgnet. Daglig leder Helge Kjellevold ønsker ikke å gi opplysninger om besøkstall ennå. Først vil han forsikre seg om at tallene stemmer.

– Vi skal telle manuelt og kontrollere at telleapparatet er helt nøyaktig før vi går ut med tall, sier han.

Tor Inge Jøssang

Over 300.000

I 2018 passerte fjellknatten for første gang 300.000 besøkende, en økning på 7 prosent fra 2017. Parkeringsinntektene var 12,3 millioner kroner i 2018, resultatet 3,6 millioner kroner.

Til nå er besøkstallene beregnet ut fra billettinntektene på parkeringsanlegget. I mai ble trafikktelleren installert for å gi enda sikrere tall. Det er også montert telleapparater i Flørlitrappene og på den nye stien mellom Refså kai og Preikestolen Fjellstue.

Ved Kjerag er det allerede telleapparat. Tellingen i fjor viste 50.505 besøkende i perioden 14. juni-16. oktober. Altså manglet en måned i starten av sesongen og 14 dager i slutten. Besøkstallet totalt anslås til cirka 54.000-61.000.

Hva er tålegrensen?

– På Preikestolen skal vi ha en spørreundersøkelse for å kople besøkstallet opp mot turistenes opplevelse. Blant annet for å få kunnskap om hva som er tålegrensen. På parkeringsplassen er det iPader hvor folk kan svare på spørsmål om hvor de kommer fra, hvilken aldersgruppe, hva de synes om turen, hva som eventuelt ikke var topp, om de har vært her før. Dersom folk er misfornøyde en dag, kan vi vurdere dette opp mot besøkstallet, eller om det er forskjeller mellom nasjoner. Vi tror nordmenn er mer sensitive for store folkemengder enn oversjøiske turister, men vi vet ikke. Derfor må vi finne dette ut. I løpet av sommeren vil vi få kunnskap, dette blir veldig interessant, sier Helge Kjellevold.

Tor Inge Jøssang

Stiftelsen Preikestolen skal overta parkeringsanlegget, mens Norwegian Experience tar over Preikestolen Fjellstue. Fylkesmannen i Rogaland har ikke benyttet muligheten til å påklage salget av Preikestolen Fjellstue. Nå skal Strand kommune måle opp de nye eiendommene som skilles ut fra eiendommen til Stavanger turistforening.