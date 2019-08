Kan få sommerlig vær til Utopia-festivalen

På fredag og lørdag går den årlige Utopia-festivalen av stabelen på Stavanger konserthus.

Hvis prognosene fra meteorologen stemmer, ser det ut til at utendørsfestivalen er heldige med været, ihvertfall på lørdagen.

– På lørdag og søndag vil det være muligheter for et litt mer sommerlig vær. Det vil si, litt sol, og temperaturer som kan krype over 20 grader, sier meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk Institutt.

Grå uke i vente

Da skal det bli godt med litt varme og sol på kroppen, for vi har en mer grå hverdag i vente i uken før festivalen.

– Hele uken vil være preget av et lavtrykk som dannes i Atlanterhavet og flytter seg inn mot Norge og Stavanger. Det vil føre til skiftende og ustadig vær, altså perioder med regn, sier Haga.

Vi vil få en sørvestlig vind som kanskje kan komme opp i stiv kuling. Temperaturene ser også ut til å bli moderate.

– Det blir jo lite sol, så temperaturene blir nok ikke mye høyere enn 15 grader.

Onsdag ser det ut til at vi kan få et lite avbrekk. Da skal det, ifølge Haga, bli litt mer sol og mellom 16 og 18 grader.