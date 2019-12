20-åring fengslet for medvirkning til drap

Fra før er to andre menn på henholdsvis 22 og 23 år, siktet for å ha drept den 44 år gamle brynemannen som mandag ble funnet på Regestranden.

20-åringen som er hjemmehørende i Hå, varetektsfengsles i to uker med full isolasjon og med brev- og besøksforbud. Mannen fengsles for medvirkning til drap og for å ha unnlatt å gripe inn. 20-åringen nekter straffskyld.

Mannens forsvarer er advokat Aleksander Steinsvåg.

– Han nekter straffskyld og har det naturligvis veldig tøft nå, sier 20-åringens forsvarer.

Politiet endret siktelsen

Gårsdagens fengslingsmøte ble utsatt og fredag endret politiet siktelsen mot 20-åringen.

– Vi har gjort en vurdering på bakgrunn av siste døgns etterforskning og den forklaring siktede har avgitt. Vi opprettholder siktelsen som går på medvirkning til drap, og mener at det er nødvendig å fengsle han, sa påtaleansvarlig Lars Ole Berge til Aftenbladet før fengslingsmøtet.

Den opprinnelige påstanden om varetektsfengsling i fire uker ble endret til to uker der begge ukene er i full isolasjon og med brev- og besøksforbud.

De to andre siktede ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av dem i full isolasjon.