Flere vil vrake Sanner som nestleder i Høyre

Flere i partiet sier at det er på tide med fornyelse i ledelsen av partiet, skriver Aftenposten. Bent Høie har sagt at han ikke tar gjenvalg. Fra 2021 blir han fylkesmann i Rogaland. Torbjørn Røe Isaksen har sagt at han er uaktuell til å overta Høies rolle som nestleder.

Nå sier medlemmer i partiet at det kan være på tide å bytte ut begge nestlederne. Det betyr at Jan Tore Sanner, som har vært nestleder siden 2004 og har sagt seg villig til å fortsette, vil kunne bli vraket.

– Vi trenger fornyelse i ledelsen. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestledere nå og at vi ikke bare erstatter Bent Høie. Begge har vært nestledere lenge, sier Lise Berger Svenkerud i Høyres valgkomité til Aftenposten.

Oppfatningen deles, ifølge avisas kilder, av Unge Høyre som skal ha gitt uttrykk overfor valgkomiteen at begge nestlederne bør vurderes før landsmøtet.

Det uttrykte behovet for å fornye partiledelsen skal ikke ha noen sammenheng med misnøye med Sanner i partiet. Leder i valgkomiteen, Harald Furre, sier at kun partileder Erna Solberg blir skjermet for valgkomiteens sonderinger rundt jakten på ny ledelse i Høyre fra 2020.

– Ingen er fredet. Det er ingen som ikke blir diskutert. Heldigvis gror det godt i Høyre, sier Furre.