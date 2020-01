Snart kan det koste ekstra å ta regiontoget mellom Egersund og Stavanger

Reisende kan måtte betale 300 kroner ekstra i måneden dersom de skal reise med regiontoget mellom Stavanger og Egersund.

Siden lokaltogene som går på Jærbanen er en del av leveransen til Kolumbus, vil reisende kunne reise på både tog, buss og bybåter med samme billett. Dette prissamarbeidet gjelder foreløpig også på regiontogene mellom Stavanger og Egersund.

Nå skal Go-Ahead innføre egne takster på regiontogene. Tillegget kommer på 40 kroner for én tur, 100 kroner for 7 dager og 300 kroner for 30 dager.

– Skal vi styrke kollektivtilbudet og gjøre det attraktivt er det helt feil å øke kollektivprisene, mener Heidi Bjerga i Rogaland SV. Ved fylkesutvalget den 28. januar vil hun be fylkesordfører Marianne Chesak sørge for at prisøkningen blir stoppet.

– Det er til stor frustrasjon at prisen øker etter Go-Ahead tok over Jærbanen. Det ble lovet at det ikke skulle koste mer å reise kollektiv etter overtakelsen. Vi ønsker jo at folk skal bruke kollektiv mer og bidra til å minske utslippene.

– Det økes med 3600 kroner i året for å sette seg på et tog som går samme strekning og styres av de samme folkene som styrer lokaltogene. Det må være mulig å få til et prissamarbeid her òg.

’Snakkis’ på perrongen

Kontaktperson i Pendlerforeningen for Jærbanen, Joakim Grude, sier endringen blir oppfattet som svært negativt blant pendlerne.

– Det er en ’snakkis’ på perrongen. De tar både bort kapasitet og muligheten til å reise mer komfortabelt med å innføre tillegg på regiontoget, sier Grude.

– I høst økte prisen på Hjem-jobb-hjem ordningen, og fra 1. januar økte billettprisen hos Kolumbus. Samtidig skal de fjerne rushtidsavgiften på bil. Det gir ikke akkurat signal om å reise mer kollektivt, legger han til.

I oktober i fjor innførte Kolumbus sonetillegg på Hjem-jobb-hjem ordningen. Tidligere var prisen 515 kroner for alle, uansett hvor mange soner man reiser gjennom. I dag er det bare folk som jobber på Nord-Jæren – i Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg – som kan delta. De som jobber på Nord-Jæren og bor i Sone Jæren eller Sone Dalane/Egersund fikk en prisøkning: 300 kroner i tillegg dersom man reiser i to soner, og 600 kroner hvis man bruker tre.

– Jobber med å bli kjent med markedet

I en e-post til Aftenbladet svarer Go-Ahead at pristillegget vil gjelde alle Kolumbusbilletter mellom Egersund og Stavanger, og fortsetter:

«Endringene som innføres er regulert i trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet, og vi er pålagt å innføre disse. Vi har hovedsakelig de samme prisene som før, og opplever som en konsekvens av trafikkavtalen er oppjustering for alle billettypene. Så jobber vi med å bli kjent med markedet før vi kan gjøre endringer. Etter hvert som vi blir bedre kjent med våre kunder, så vil vi kunne sy sammen nye løsninger som gir bedre reiseopplevelse. Prisene på tilleggene er regulert i trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet og er ikke noe vi påvirker.»

