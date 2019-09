STAVANGER: Hernes kom seg raskt på visitt til Myrhol

– Jeg kommer her for å gratulere Frode som er den store vinneren. Han har på flere målinger vært på vippen, og vi ser jo at det er vanskelig for oss å få flertall uten å samarbeide, sier John Peter Hernes (H) under FNB sin valgvake i Stavanger.

Myrhol ønsket valgvake-besøket hjertelig velkommen. – Det var uventet at han kom så tidlig, men det har hele tiden vært planen vår å snakke med Høyre og Ap. Vi vil se hvem av de vi kan få mest av, sier Myrhol. Svermeriet i Stavanger var rundt klokka 22, før alle valgkretsene i Stavanger var talt opp.

– Frode Myrhol er nok den mest omsverma personen i Stavanger-politikken, understreker Aftenbladets kommentator Harald Birkevold.