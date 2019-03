Meldingene om slåsskampene er delt på det sosiale mediet Snapchat , og involverer ungdommer fra Klepp, Time og Stavanger kommune.

Meldingene sier hvor man skal møtes og utsagn som «glede meg t me banke dritten ut av dokk».

- Politiet jobber sammen med skolene og andre aktører for å forhindre at dette skal skje. Vi oppfordrer både foreldre og skolene til å snakke med ungdommene, sier Eldfrid Vestbø, forebyggende avsnittsleder på Jæren.

– Er det en ny framgangsmåte dette, å benytte Facebook for å få ungdommer og foreldre i tale?

– Ja, det er nytt for oss i Sør-Vest politidistrikt. Vi ønsker jo å komme i posisjon slik at vi kan avverge disse slåsskampene. Da er det svært viktig å komme i kontakt med foreldre og få litt drahjelp derfra, sier Vestbø.

– Har dere fått interessant informasjon i løpet av dagen?

– Ja. det har kommet inn en del tips, som gjør at vi nå føler oss litt mer forberedt på hva som kan komme til å skje, sier Eldfrid Vestbø.

– Hvor utbredt er dette fenomenet, at ungdom avtaler å møtes for å slåss?

– Her på Jæren har vi til nå blitt klar over tre avtalte slåsskamper. To greide vi å avverge, men den tredje ble gjennomført. Omfanget er ikke så lett å få oversikt over. Det er vel slik at folk har sloss til alle tider. det nye er nå at det begygnner på sosiale medier, at det møter opp mange folk, der noen vil slåss og andre bare vil se på. At så mange møter opp kan gjøre at det er vanskelig å trekke seg, og situasjonen blir hausset opp, sier politioverbetjenten.

– Så er det vel gjerne noen som filmer slagsmålet også?

– Det hender. Det er selvfølgelig en ekstra ydmykelse hvis man først får juling og så får det publisert på film etterpå.

Har du tips i denne eller liknende saker, kontakt politiet på 02800 eller Nettpatruljen.