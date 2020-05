Oljeministeren vil redegjøre for Equinor-saken

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil be Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse om Equinors virksomhet i USA.

Tina Bru etter å ha svart på spørsmål om Equinor i den muntlige spørretimen nylig. Bak står SVs Lars Haltbrekken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Olje- og energiminister Tina Bru etter møtet med styreleder Jon Erik Reinhardsen (foran) i Equinor 18. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det varsler hun i en pressemelding tirsdag.

– Equinors virksomhet i USA har fått mye negativ oppmerksomhet. Jeg har allerede svart på spørsmål fra Stortinget om saken, og det er forståelig at det er stor politisk oppmerksomhet om denne. Jeg har derfor bestemt meg for å anmode Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse, sier Bru.

Hun ønsker å orientere om ulike sider ved Equinors virksomhet i USA og Olje- og energidepartementets eierskapsutøvelse.

Dagens Næringsliv har avdekket at selskapet har tapt 200 milliarder kroner på investeringer i løpet av de siste 20 årene.

Olje- og energiministeren har allerede innført nye rutiner for å følge bedre med på Equinors utenlandsdrift og spesielt regnskapstallene fra virksomheten i USA. Hun ber selskapet – der staten eier 67 prosent av aksjene – gjøre sitt ytterste for å hindre at slike situasjoner oppstår i framtida.

Bru måtte svare på flere spørsmål om saken i Stortingets spørretime i forrige uke.