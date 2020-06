Varm slutt i kald mai

Det var én grad kaldere enn normalt i mai.

Lenia Mbulukuta Skretting (8) koste seg i vannet på Ølbergstranden pinseaften. Foto: Jarle Aasland

Årets mai ble akkurat like kald som i fjor med en middeltemperatur på 8,9 grader, som er 1,0 grad kaldere enn normalt. Siden 2000 har det da bare vært kaldere i mai to ganger tidligere - i 2015 og 2010, skriver Olav Krogsæter i Storm Geo.

Det er langt ned til den aller kaldeste mai-måneden som var i 1955 med bare 6,9 grader i middeltemperatur. Nedbørmessig ble det nesten nøyaktig på normalen. Totalt falt det 69,5 mm, fordelt på 13 dager, mens normalen er 68 mm.

Foto: Viktor Klippen

Måneden ble preget av nesten kontinuerlig lavtrykksaktivitet over Norskehavet og Skandinavia, som dirigerte til dels kalde luftmasser nedover hele landet i lange perioder. Det ble kun noen få korte avbrekk med forbigående høytrykksrygger og fint vær innover Rogaland. En slik kort periode fikk vi fra 3. til 7. mai, men da var det i utgangspunktet kjølige luftmasser over oss og den laveste temperaturen på Sola kom den 5. mai med bare pluss 0,8 grader. Fra 8. til 16. mai var det igjen til dels kraftige lavtrykk over Norskehavet som regjerte, med kald nordavind i dagevis.

17. mai ble en helt grei dag, selv om feiringen i år ble sterkt påvirket av korona-situasjonen. Det var kjølig og ble aldri varmere enn 8,8 grader på Sola på nasjonaldagen.

Mai sluttet utrolig flott med tidenes pinsevær. Fra 27. mai bygget et solid høytrykk seg opp over landet, og det ble tilnærmet sol fra skyfri himmel de siste dagene i måneden.

Den aller varmeste dagen ble 1. pinsedag 31. mai med 22,2 grader på Sola, mens Våland fikk 23,1. Det var også den eneste dagen med over 20 grader på Sola i mai 2020.