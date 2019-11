Bombegruppa på vei til Gausel etter funn av mulige eksplosiver

Politiet aksjonerte ved 15-tiden mot et bolighus på Gausel i Stavanger.

– Vi er i gang med en aksjon etter funn av gjenstander som kan være eksplosiver. Det er ikke fare for omgivelsene. Mer kan vi ikke si foreløpig, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 15.

Like før klokken 16 opplyser politiet at gjenstandene ble funnet i Nådlandsberget, og de fremstår for politiet som mistenkelige og må undersøkes av folk med spesialkompetanse. Bombetjenesten er på vei fra Oslo.

– Like ved dette stedet ligger et bolighus der det også er funnet gjenstander vi vil undersøke nærmere. Dette er et hus politiet har aksjonert mot tidligere, sier operasjonsleder Jøran Solheim.

Etter det Aftenbladet erfarer, er dette huset der en mann ble pågrepet i september, etter at det ble funnet våpen og ammunisjon i huset. Store deler av hagen ble den gang gravd opp, naboene ble evakuert, og de fikk ikke flytte hjem før det var gått flere dager.

Mannen ble senere siktet for oppbevaring av sprengstoff. Våpnene og sprengstoffet ble funnet da Mattilsynet var på kattetilsyn i huset. Mannen, som er 71 år, har erkjent delvis straffskyld. Han har forklart at mye av ammunisjonen er kjøpt på auksjon hos lensmannen.

– Det er ikke snakk om å evakuere noen denne gang. Vi anser området som trygt, sier Solheim.

Saken oppdateres.