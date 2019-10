Kuler på linjene skal hindre strømbrudd

Det er selskapet Heimdall Power som har utviklet teknologien bak sensorkulene som skal overvåke strømnettet.

– Kulene våre sender informasjon om tilstanden på kraftlinjen gjennom målinger av temperatur, vibrasjon og linjesig. Dette kan for eksempel varsle nettselskapet om snø og is på linjene. Nettselskapet kan da sende ut mannskap for å gjøre vedlikehold før feil oppstår og gir strømbrudd, sier Brage W. Johansen, daglig leder i Heimdall Power, i en pressemelding fra Lyse Elnett.

– Vi tror at sensorene vil gi oss nyttig informasjon for optimal drift av strømnettet, sier leder for driftssentralen Terje Nevland i Lyse Elnett.

Nevland mener at nettselskaper kan spare penger på å ta i bruk sensorkuler i strømnettet. Sensorkulene gir også informasjon om ledig kapasitet i strømnettet, som er viktig når det skal tas beslutning om å investere i nytt strømnett eller om kostbare investeringer kan utsettes.

Lyse-konsernet har også gått inn på eiersiden i Heimdall Power gjennom en emisjon sammen med BKK og Hafslund E-CO.

Kulene som er montert på Lyse-linjer, er produsert ved Westcontrol på Tau.

Heimdall Power har signert intensjonsavtaler med nettselskaper i Tyskland, Frankrike, Sverige og India. Selskapet startet i 2016, og har siden da utviklet tre prototyper av kulene. Etter planen starter kommersiell produksjon av kulene neste år.