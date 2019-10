Høyre større enn Arbeiderpartiet på fersk måling

Samtidig har Senterpartiet en fremgang på 4,6 prosentpoeng til 18,7 prosent. Partiet er dermed dobbelt så stort som Frp, som går tilbake ett prosentpoeng til 9 prosent. Det viser oktobermålingen fra Opinion, utført på oppdrag fra FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frp faller for tredje måling på rad, og partiet har aldri vært målt lavere på Opinions målinger.

Senterpartiet ville doblet antall stortingsrepresentanter – fra 19 til 38 – hvis dette hadde vært valgresultatet. Oppslutningen er partiets høyeste på Opinions målinger, som startet i 2007. Partileder Trygve Slagsvold Vedum tar mange velgere både fra Ap, KrF, Høyre og Frp.

– Partiet har oppnådd en folkelig mobilisering og protest mot reformene som regjeringen har gjennomført og fortsatt gjennomfører. Det rammer også Arbeiderpartiet fordi Sp har vært flinkere til å uttrykke motstanden som velgerne har til reformene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Både Venstre og KrF er under sperregrensen, mens Rødt og MDG er over. Dermed er et borgerlig flertall langt unna.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra august i parentes):

Arbeiderpartiet: 22,2 (- 0,1), Høyre: 22,8 prosent (+ 0,7), Fremskrittspartiet: 9,0 prosent (- 1,0), Senterpartiet: 18,7 prosent (+ 4,1), SV: 8,2 prosent (- 0,6), Venstre: 3,7 prosent (+ 0,6), KrF: 3,4 prosent (+ 0,2), MDG: 5,5 prosent (- 1,5) og Rødt: 4,6 prosent (- 0,6)

Opinions partibarometer er basert på 951 telefonintervjuer og tatt opp fra 1. til 7. oktober. Feilmarginen varierer mellom 1,4 og 3 prosentpoeng og er størst for de største partiene.