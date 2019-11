Nav-oppgjøret: – Holdninger fra ledere er avgjørende

LO-leder og Nav-ansatt Jo Jenseg tok i Aftenbladet torsdag et oppgjør med det han mener er en ukultur i det øverste delen av samfunnet, deriblant i toppledelsen i Nav. Som eksempel fortalte han om en vits som skal ha blitt fortalt av flere ulike Nav-ledere de siste ti årene, der budskapet kunne oppfattes som at mange trygdemottakere heller ville beholde plagene sine enn å komme ut i jobb igjen.

– Enhver virksomhet har sine vitser. Jeg er redd for at anekdoter om sånne vitser skal gi for vidtrekkende konklusjoner, sier organisasjonspsykolog Odd Hagen til Aftenbladet.

Nav er en stor organisasjon med mange ansatte, og Hagen tror ikke en vits vil få noen konsekvenser langt ned til hver enkelt saksbehandler.

– Men er ikke holdningsskapende arbeid viktig?

– Jo, det er åpenbart at en ledelse vil ønske å skape en god organisasjonskultur. Det er ikke feil ikke å ha holdningsskapende arbeid, men det er alltid noe man kan gjøre bedre for å skape en god kultur, sier Hagen.

– Avgjørende

Organisasjonspsykolog Trond Hegglund mener først og fremst at man må ta konsekvensen av det dersom man mener at noe er galt på en arbeidsplass – prøve å gjøre noe med det eller bytte jobb.

– Men selvfølgelig er holdningsskapende arbeid en viktig del av det å være leder; det å vise vei, og være tydelig på hvilke verdier som skal styre virksomheten. Det er av avgjørende betydning hva en leder sier. Det er krevende å jobbe i Nav, der brukerne ofte har store forventninger. I en offentlig virksomhet, som i skole, barnehage og barnevern, er det spesielt viktig at det er god service og at det er god kontroll på at det er det. I en vanlig bedrift vil dårlig service føre til at man mister kunder, men slik er det ikke i Nav. Brukerne må komme til Nav uansett, sier Hegglund,

Felleskultur

Organisasjonspsykolog Odd Hagen har selv bakgrunn fra Nav. Han mener at etaten fortsatt har problemer etter at trygdeetaten, arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og den kommunale sosialtjenesten ble slått sammen til Nav i 2006.

– Dette var før tre etater med vidt forskjellige kulturer, ståsted og synspunkter – to statlige og en kommunal. Tidligere kunne etatene være motparter rundt samme klient, men plutselig skulle alle samarbeide og hjelpe hverandre. Nå skal alle forvalte rettighetene til brukerne, hjelp og tilbud. Spørsmålet er hva toppledelsen har gjort for å skape en felleskultur i etaten. Jeg er ikke sikker på om de har greid det, sier Hagen.

Hagen stiller også spørsmål ved om det har vært for stort fokus i Nav på at noen av brukerne misbruker systemet, i stedet for å være mer opptatt av gode tjenester til det store flertallet som har et reelt behov for hjelp.

– Hvorfor nå?

Håkon Skaug, som tidligere har jobbet nesten 28 år i Nav og Aetat, på alle tre nivåer – lokalkontor, fylkeskontor og direktorat – også som leder, er svært kritisk til Jensegs utspill.

Skaug spør om hvorfor Jenseg som hovedverneombud i Rogaland ikke har tatt opp det han mener er en ukultur i de månedlige arbeidsmiljøutvalgs- og samarbeidsutvalgsmøtene.

Jon Ingemundsen

– Og så lurer jeg også på hvorfor det har tatt ham ti år siden første gang han hørte «vitsen» til han letter på sløret og involverer oss andre dødelige i sine konspirasjonsteorier, sier Skaug.

Jo Jenseg understreker overfor Aftenbladet at han aldri har hørt Nav-ledere i Rogaland fortelle vitsen, bare ledere i andre fylker og fra toppnivå.

– Truls Nordahl, som var fylkesdirektør I Rogaland fra Nav ble dannet inntil for et år siden, har aldri hatt slike holdninger – det er viktig å si. Det med holdninger blant noen ansatte i Nav er noe jeg har tatt opp mange ganger i ulike fora. Men det virker som jeg trengte å bruke andre ord for å få i gang en diskusjon. Og jeg og mitt forbund Norsk Tjenestemannslag har stort sett alltid gått imot innstramninger overfor brukerne, sier Jenseg.

Jenseg mener også at Nav-skandalen. som har rullet de siste ukene, har banet vei for den type kritikk han nå kommer med.

– Mitt utspill er også av mer politisk karakter. Og min kritikk går også mot politikere og andre i samfunnstoppen, sier Jenseg.